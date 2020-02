Guide du débutant pour Red Dead Online

Red Dead Redemption 2’s Le mode en ligne joue comme une expérience à travers le Far West. Voici un guide pour les débutants sur le mode en ligne de Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 partage de nombreuses similitudes avec son grand frère aîné, Grand Theft Auto. Les deux jeux exigent que les joueurs mènent une vie de crime afin de se frayer un chemin dans le monde en tuant quiconque se met sur leur chemin. Cela pleut également avec leurs modes de jeu en ligne respectifs. Dans Red Dead Redemption 2, les joueurs peuvent personnaliser l’apparence de leurs personnages et rejoindre un monde ouvert rempli de vraies personnes avec lesquelles interagir. Les joueurs peuvent également faire équipe avec des amis et partir en mission pour de l’argent ou des armes. Bien qu’il ne soit pas aussi étoffé que Grand Theft Auto 5 en ligne, ce jeu a de la place pour se développer et offre des façons nouvelles et intéressantes de jouer dans cette version fictive du Midwest et du Sud des États-Unis. Ce guide permettra aux joueurs de démarrer dans le monde en ligne de Red Dead Redemption 2.

Les joueurs sont jetés dans l’ouest sauvage une fois qu’ils entrent en ligne dans Red Dead Redemption 2. Le mode de jeu s’ouvre sur une cinématique de ce qui est à venir et aide le joueur à entrer dans le monde. Le jeu commence avec le joueur en tant que prisonnier travaillant dans une cour de prison. En voyage, la joueuse est emmenée par des hors-la-loi où Jessica LeClerk propose de l’embaucher pour venger la mort de son mari. Le travail des joueurs consiste maintenant à le trouver et à le tuer. Une fois la tâche confiée, le monde s’ouvre et le joueur peut commencer à faire ce qu’il veut. C’est souvent pour les joueurs de vouloir explorer, mais il est important de mentionner que, tout comme Grand Theft Auto 5 en ligne, d’autres joueurs sont sur le point de tuer tout le monde sur place. Il est important de jouer prudemment, car le joueur n’a rien à se défendre. Voici ce qu’il faut faire lorsque le monde s’ouvre.

Comment gagner de l’argent et de l’XP dans Red Dead Redemption 2 en ligne

L’argent fait tourner le monde du Far West numérique. Pour gagner de l’argent, sélectionnez Story Mission On-Call en utilisant le D-pad pour ouvrir le menu Free Roam. Sauter dans ces missions associera le joueur à des aléas. Comme les missions ne sont qu’un début, les récompenses commencent modestement mais augmentent au fur et à mesure que le joueur monte en niveau. Ces missions aideront les joueurs à gagner de l’argent très tôt. De plus, répéter les mêmes missions ne donnera pas le même montant d’argent. Les faire une fois est la seule fois où le joueur peut gagner de l’argent, alors essayez différents types de missions pour gagner de l’argent. De plus, plus le joueur réussit dans les missions, plus il sera récompensé. Les types de missions que le jeu donnera au joueur sont complètement aléatoires. Maintenant, pour monter de niveau rapidement, c’est comme gagner de l’argent. Faire des missions d’histoire peut aider le joueur à gagner de l’XP pour débloquer de nouvelles armes et de futures missions et obtenir des récompenses plus élevées. Ces missions peuvent également être jouées avec des amis, alors créez un groupe et commencez à grandir ensemble.

Créer un groupe dans Red Dead Redemption 2 en ligne

Créer un groupe, c’est comme créer un petit petit club pour des amis. Il existe deux types de possessions. Le premier est le Temporary Posse. Il s’agit d’une méthode rapide pour configurer le jeu avec des amis et se termine lorsque le chef de groupe quitte. Cela se limite également à 4 joueurs. Le second est les possessions persistantes. Il est recommandé de faire un Posse Persistant uniquement avec des amis qui joueront en continu aux côtés du joueur. Celui-ci coûte également de l’argent dans le jeu pour créer et plafonne à sept joueurs. Grâce aux possessions persistantes, les joueurs peuvent combattre d’autres possessions. C’est à cela que sert l’expérience en ligne de Red Dead Redemption 2. Pour créer un Posse, allez dans le menu et sélectionnez Form Posse. Possède également suivre les joueurs lorsqu’ils partent en mission.

Création d’un camp dans Red Dead Redemption 2 en ligne

Dans les camps, les joueurs peuvent se reposer, parcourir leur garde-robe et cuisiner quand ils en ont besoin. Ce qui est cool avec cette fonctionnalité, c’est que les joueurs peuvent créer des camps Posse et le personnaliser avec des amis en tant qu’espace partagé. Afin de créer un camp, les joueurs doivent lever un drapeau blanc. Cela sert également de lieu pour les boîtes de livraison, donc chaque fois que le joueur fait du shopping pour des munitions ou des armes, le camp est l’endroit où il sera livré. C’est aussi juste un endroit décontracté pour se détendre lorsque vous voulez faire une pause de tout vol et meurtre.

Comment Feuds et Parley travaillent dans Red Dead Redemption 2 Online

Comme mentionné, tout le monde est à court de sang dans ce mode de jeu. Surtout pour les joueurs qui ne peuvent pas encore se défendre correctement, la fonctionnalité Feuds and Parley est parfaite pour les nouveaux arrivants. Si un autre joueur le chasse constamment, le joueur a le choix entre Feud ou Parley. Feud signifie que les deux joueurs entrent dans un match à mort par équipe avec un minuteur réglé. Le joueur avec le plus de victoires gagne. Parley permet un dialogue entre deux joueurs. Aucun joueur ne sera autorisé à utiliser ses armes pendant cette période et devra se parler pour régler ses différences. Bien que, pour que cela fonctionne, les deux joueurs doivent s’entendre sur son utilisation.

De plus, si les joueurs ont un abonnement Twitch Prime, ils peuvent être éligibles pour du contenu bonus exclusif en raison de la relation entre Rockstar et Twitch. L’amélioration de l’alambic en cuivre poli pour la propriété Moonshine, le sac de collection et tous les avantages futurs peuvent appartenir au joueur s’il a un abonnement Twitch Prime actif. Pour obtenir Twitch Prime, les joueurs doivent avoir un abonnement Amazon Prime actif, Twitch Prime est inclus avec celui-ci. Red Dead Redemption 2 ouvre un nouveau monde de possibilités au joueur. Monter à cheval, voler des banques et attacher des gens à des voies ferrées n’est que la cerise sur ce que le mode en ligne a à offrir. Bien que pour tirer le meilleur parti de Red Dead Redemption 2 en ligne, il est recommandé de jouer avec les joueurs. C’est un excellent endroit pour jouer des rôles de cowboys et vivre le fantasme d’explorer le Far West avec des amis. Red Dead Redemption 2 est toujours l’un des meilleurs jeux sandbox à sortir au cours de la dernière décennie.

