Guide Pokémon Go Tornade: compteurs Tornade, heures de raid et comment attraper

Un nouveau Pokémon légendaire est arrivé dans Pokemon Go. Tornade, l’une des trois forces de la nature de la région d’Unova dans Pokemon noir et blanc, apparaît dans le monde entier dans des batailles de raid cinq étoiles pour une durée limitée, ce qui en fait votre première opportunité d’en capturer une dans le jeu mobile à succès de Niantic.

Tornade sera disponible dans les raids du 4 au 25 février, après quoi il sera remplacé par un nouveau légendaire, vous aurez donc jusque-là à ajouter le Pokémon Cyclone à votre collection. Si vous avez besoin d’aide pour l’obtenir, nous avons rassemblé ci-dessous quelques conseils sur la façon de combattre et d’attraper Tornade.

Calendrier des raids de Tornade

Tornade apparaîtra comme un boss de Raid cinq étoiles dans le monde entier jusqu’au 25 février. Ces raids peuvent avoir lieu à tout moment, mais vous pourrez clairement dire quand l’un est sur le point de commencer. Avant un raid, vous verrez un œuf de raid géant apparaître au-dessus d’une salle de sport avec un compte à rebours. La couleur de l’œuf signifie le niveau du Raid; si l’œuf est bleu, le boss du Raid sera Tornade. Vous recevrez également une notification dans le jeu lorsqu’un raid à proximité commencera bientôt.

On ne sait pas quand un raid Tornade aura lieu, mais il y a certains jours où vous serez assuré d’en trouver un. Tous les mercredis de 18 h à 19 h, heure locale, Niantic organise une heure de raid spéciale, au cours de laquelle la plupart des gymnases de votre région organiseront un raid Tornadus. Cela garantit que vous serez en mesure de trouver le Pokémon légendaire pendant la fenêtre de temps désignée. Les heures de raid de Tornade auront lieu de 18 h à 19 h, heure locale, aux dates suivantes:

5 février 12 février 19 février

Comment combattre Tornade

Avant de pouvoir participer à un raid Tornade, vous devez disposer d’un laissez-passer de raid. Vous pouvez recevoir un laissez-passer gratuitement chaque jour en faisant tourner le disque photo dans un gymnase, mais vous ne pouvez en détenir qu’un à la fois. Vous avez également la possibilité d’acheter des passes de raid dans la boutique en jeu de Pokemon Go.

Bien que certains raids de niveau inférieur puissent être éliminés en solo, vous devrez faire équipe avec plusieurs autres joueurs en personne si vous espérez vaincre Tornade, car les Pokémon légendaires sont extrêmement puissants. Une fois le raid commencé, chaque joueur du groupe attaquera Tornade simultanément pour réduire sa santé.

Si votre groupe parvient à vaincre Tornade avant la fin du temps imparti, tous ceux qui ont participé au raid gagneront une poignée de balles Premier. Ce sont les seules boules Poke que vous pouvez utiliser pour essayer d’attraper Tornade, vous devrez donc les lancer avec soin; si vous manquez de Premier Balls avant de capturer Tornade, le Légendaire fuira et vous devrez le combattre à nouveau pour une autre chance de l’attraper.

Faiblesses et compteurs de Tornade

Tornadus est un type de vol pur, ce qui le rend particulièrement faible pour les Pokémon Rock, Électrique et Glace, vous voudrez donc empiler votre équipe avec des Pokémon de ces types lorsque vous le défiez pour avoir vos meilleures chances de le vaincre.

Rhyperior et Raikou sont des choix particulièrement bons. Même si vous n’avez actuellement aucun Pokémon, vous aurez la possibilité de les ajouter à votre collection ce mois-ci. La première forme de Rhyperior, Rhyhorn, est le Pokémon présenté pour la journée de la communauté de février, et si vous pouvez en transformer un en Rhyperior d’ici la fin de l’événement, il apprendra le Rock Wrecker, une attaque chargée de type Rock.

Raikou, quant à lui, peut être trouvé dans la quête de recherche spéciale Team Go Rocket de ce mois-ci. Cette série de quêtes se termine par une bataille avec le chef de l’équipe Go Rocket Giovanni, et si vous pouvez le vaincre, vous aurez l’occasion d’attraper son Shadow Raikou. Comme les autres Pokémon Shadow, Shadow Raikou recevra un boost de statistiques une fois purifié.

Un type que vous voudrez éviter d’utiliser face à Tornade est cependant Ground, car les attaques de type Ground seront inefficaces contre lui. Les Pokémon Bug, Herbe et Combat subissent également des dégâts super-efficaces des attaques Volantes, alors évitez d’utiliser l’un de ces types dans votre équipe lorsque vous affrontez Tornade.

