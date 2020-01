Guns Akimbo – Le film du mème “Daniel Radcliffe avec des fusils” obtient une bande-annonce

En 2018, une image de Daniel Radcliffe dans des boxers et des pantoufles, tenant deux pistolets, est devenue virale, avec beaucoup de gens sous-titrant pour refléter soit leur propre vie, soit un ralentissement de la fortune pour Harry Potter, que Radcliffe a joué dans huit films.

Maintenant, une première bande-annonce du film de cette image est sortie. Le film est Guns Akimbo du réalisateur néo-zélandais Jason Lei Howden (Deathgasm). Howden a également travaillé en tant que spécialiste des effets visuels sur des films comme The Avengers et War for the Planet of the Apes.

Radcliffe joue Miles Harris, un développeur de jeux vidéo triste qui est attiré par un jeu de combat à mort en ligne réel appelé Skizm après avoir été affreux dans la section des commentaires du jeu. Le film met également en vedette Samara Weaving (Ready or Not) dans le rôle de Nix, la star du jeu.

La bande-annonce ci-dessous est décidément NSFW, alors faites attention où vous la regardez.

En fait, ces armes dont nous avons ri tout le temps sont littéralement boulonnées aux mains du personnage de Radcliffe. Aie.

La sortie du film est prévue aux États-Unis le 28 février 2020.