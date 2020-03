Half-Life 3: date de sortie, nouvelles et rumeurs pour l’insaisissable bête de Valve

Le 10 octobre 2007, Valve a sorti Half-Life 2: Episode 2, la continuation de l’histoire de Gordon Freeman alors que lui et ses amis se battaient pour libérer la race humaine de l’oppression de l’alien Combine. La fin a fourni très peu de clôture, mettant en place un certain nombre de points de complot pour Half-Life 3. Mais 13 ans plus tard, une suite n’est toujours pas arrivée.

Half-Life 2020: Alyx, une préquelle exclusivement pour la réalité virtuelle, a marqué le premier coup de pied de la franchise depuis longtemps. Mais ce n’est pas une suite complète de la manière que les fans espéraient et nous attendons toujours un nouveau jeu Half-Life avec un 3 dans le titre. Heureusement, dans une récente interview, Robin Walker de Valve a déclaré que la franchise avait encore un avenir, déclarant: “nous voyons absolument Half-Life: Alyx comme notre retour dans ce monde, pas la fin de celui-ci.”

Bien que ce ne soit pas une confirmation de plans précis pour Half-Life 3, cela suffit pour donner aux fans un espoir renouvelé que cette série depuis longtemps en sommeil va continuer sous une forme ou une autre. Voici tout ce que nous savons et espérons dans un autre jeu Half-Life à part entière.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La poursuite tant attendue et longtemps absente de la saga Half-LifeQuand puis-je jouer? Avec rien officiellement annoncé, ce ne sera pas pour bientôt

Half-Life 3 ou Episode 3? Où était-il?

À l’époque où Valve a annoncé que Half Life 2 allait obtenir des suites épisodiques, il a révélé qu’il était prévu d’en publier trois au cours des prochaines années. Ils formeraient ensemble ce qui était essentiellement un troisième match de Half Life. L’idée était que le développement d’un épisode ne prendrait pas autant de temps qu’une suite complète, afin que les fans puissent continuer l’aventure de Gordon Freeman plus tôt – quoique en plus petites quantités.

Half Life 2: l’épisode 3 n’a jamais été publié, et au fil du temps, les gens ont finalement commencé à l’appeler Half-Life 3 – en supposant que Valve travaillait sur une suite à part entière plutôt qu’un tout nouvel épisode.

Dans une interview avec IGN en 2020, Valve a expliqué pourquoi Half-Life 3 n’était jamais apparu comme sa propre sortie ou un épisode plus court.

Après une période difficile de six ans qui a vu Valve développer Half-Life 2 et son moteur de jeu Source en même temps, le concepteur de niveaux Dario Casali a déclaré que l’équipe ne voulait pas répéter cela, déclarant que «je pense que notre principal point de départ est “obtenir une technologie stable, puis créer un jeu par-dessus.”

Au lieu de cela, l’équipe a décidé de travailler sur des versions épisodiques plus petites, l’épisode 1 étant sorti en 2006, suivi du tristement célèbre épisode 2 en 2007. Cependant, en ce qui concerne l’épisode 3, Casali a expliqué que «nous nous sommes retrouvés à avancer toujours vers ‘Well , continuons à mettre de plus en plus, et plus, et plus de choses dans ce jeu parce que nous voulons le rendre aussi bon que possible, puis nous avons réalisé que ces épisodes se transformaient davantage en suites. »

Alors, pourquoi l’épisode 3 de Half-Life n’a-t-il pas émergé comme une suite à part entière de Half-Life 3 comme beaucoup le pensaient? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première est que l’équipe ne voulait pas travailler à nouveau sur un autre moteur Source parallèlement au développement de jeux et devait travailler sur Source 2 avant de créer une autre suite.

L’autre raison qui va de pair avec cela est expliquée dans une autre interview d’IGN avec le co-fondateur de Valve, Gabe Newell, qui a déclaré que “les jeux Half-Life sont censés résoudre des problèmes intéressants” et que le studio ne veut pas seulement libérer les jeux Half-Life afin de “faire les chiffres trimestriels”. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau jeu Half-Life, Casali dit que Valve “cherche ce qui va avoir ce prochain grand impact”. Pour avoir un impact important, il faudrait donc une nouvelle technologie passionnante ou un nouveau moteur.

Bien sûr, Source 2 n’a été annoncé qu’en 2015, lorsque Dota 2 a été publié. Et les cinq années suivantes ont été consacrées à la demi-vie exclusive à VR: Alyx.

Ce qui nous amène à nos jours, 13 ans après Half-Life 2: épisode 2, sans aucune idée de ce que l’avenir réserve à la série.

Il est étonnant qu’après que la série soit restée en sommeil pendant si longtemps, les fans de Half-Life se battaient toujours pour une autre sortie. Alors que le titre VR Half-Life: Alyx de 2020 était une préquelle plutôt que la suite complète que beaucoup espéraient, il a ravivé un peu d’espoir et a marqué la fin d’une sécheresse.

Dans une interview avec GameInformer, Robin Walker de Valve a déclaré que Alyx n’est “pas la fin” pour la franchise tandis que l’écrivain Eric Wolpaw a déclaré dans une interview avec PCGamer qu’il était “prêt à s’inscrire pour la prochaine”.

Donc, à tout le moins, nous savons que la série ne se retire pas, mais nous ne savons toujours pas si sa prochaine sortie sera Half-Life 3, un autre titre VR lié à Half-Life Alyx ou quelque chose de complètement nouveau dans le même univers. . J’espère que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour le savoir.

Sera-ce en VR?

Half-Life: Alyx est une version exclusive en VR et est rapidement devenu un «moment décisif» pour la plate-forme, montrant son véritable potentiel.

Si un autre titre Half-Life devait sortir, serait-ce en VR? Eh bien, cela reste flou et Valve reste sans engagement. Dans une interview avec PCGamer Dario Casali a déclaré: «À ce stade, nous ne savons pas vraiment [another Half-Life game] serait-nous ne savons pas si ça va être un autre titre VR. Nous ne savons pas si ce sera un titre non VR. “

Avec la sortie de Half-Life: Alyx étant si récente (bien que le jeu semble se dérouler très bien), l’équipe attend son heure: «La meilleure chose que nous puissions faire à ce stade est d’évaluer la réponse à ce produit. Comment les gens peuvent-ils en profiter? Combien de personnes pouvons-nous intégrer à la plateforme VR? [Are] les gens disent que la réalité virtuelle est maintenant cette partie essentielle de Half-Life? Nous ne connaissons vraiment pas ces réponses jusqu’à ce que nous mettions le jeu hors tension et que nous commencions à écouter. »

Certes, pour le moment, la VR est une plate-forme plus limitée en termes de base d’utilisateurs et si une Half-Life 3 à part entière devait être lancée, il est possible que Valve veuille la rendre accessible au plus large public possible. Tout cela reste de la spéculation, cependant, et nous ne saurons pas avec certitude ce que l’avenir réserve à la série avant que Valve ne confirme ses intentions.

Ce que Valve nous a dit auparavant

Ainsi, bien que Valve n’ait jamais publié son troisième épisode ou une suite, certaines informations se sont répandues au fil des ans. La quantité de ce qui est toujours pertinent n’est pas claire, mais Gabe Newell a confirmé que les joueurs garderaient le contrôle du physicien du héros d’action Gordon Freeman. La fin de Half-Life: Alyx suggère certainement que ce sera toujours le cas pour la prochaine version. Newell a déclaré plus tard que Gordon resterait inchangé dans l’épisode 3, comme on l’appelait alors, de sorte qu’il “resterait largement un bras et un pied-de-biche”. Newell a également confirmé qu’il ne parlera jamais, car ses compagnons sont «une avenue plus fructueuse à explorer».

Doug Lombardi, vice-président du marketing de Valve, a également confirmé que l’histoire ne reviendrait pas à City 17 et que les développeurs avaient consacré beaucoup d’efforts à “créer un progrès naturel de la topographie et du climat”.

Newell a également confirmé que l’épisode 3, comme on l’appelait alors, terminerait l’arc de l’histoire qui a commencé dans Half Life 2. Alors qu’il parlait de la possibilité d’un quatrième épisode épisodique, il a confirmé qu’il serait autonome et développé en dehors de Soupape. Il a ensuite été révélé avoir été en développement chez les développeurs de Dishonored Arkane Studios et intitulé Return to Ravenholme. Malheureusement, il a été annulé.

L’ancien écrivain de franchise Marc Laidlaw a également confirmé à PC Gamer que l’épisode 3 n’aurait pas eu de conclusion définitive, tout comme Half Life et Half Life 2. Le résumé de l’intrigue qu’il a publié plus tard semblait le confirmer.

Au lieu de cela, le jeu garderait les choses ouvertes afin qu’une nouvelle équipe puisse éventuellement développer des suites. Laidlaw a également affirmé n’avoir «aucune idée» si le jeu serait jamais publié ou non.

En août 2017, l’écrivain de longue date de Half-Life Marc Laidlaw a publié une nouvelle intitulée “ Épître 3 ” sur son blog personnel.

Bien que l’écrivain ait qualifié le post de “ fanfic ”, il est assez clair que le post est un résumé de l’intrigue à peine voilé de ce qui aurait été Half-Life 2: Episode 3, bien que la plupart du nom ait changé et le sexe de chacun soit inversé.

Si vous souhaitez lire le post avec le nom et le sexe corrigés, vous pouvez le faire sur GitHub, où quelqu’un a transcrit toute la nouvelle.

Bien que cela vaille la peine de lire le post dans son intégralité, il semble que l’intrigue du jeu aurait suivi Gordon et Alyx pendant leur voyage vers les Borealis, qui auraient été progressivement introduites et disparues. Après un combat prolongé, ils auraient finalement gréé le navire pour se rendre au cœur de l’empire Combine et exploser, libérant ainsi la race humaine de son asservissement.

Comme les précédents jeux Half-Life, Gordon aurait été laissé dans les limbes, sauvé de l’explosion des Vortigaunts.

Art conceptuel divulgué

Malgré le fait que Valve ait rarement parlé de Half-Life 3, et encore moins de matériel de jeu publié, nous avons eu un bon nombre de concept-art sur le net au cours des 13 dernières années. Bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose que le rendu d’une bande-annonce dans le jeu, c’est toujours quelque chose. Normalement, cela pourrait nous donner quelques indications sur ce à quoi s’attendre, mais compte tenu du temps écoulé depuis la première surface artistique, la nature du jeu a probablement radicalement changé.

Les premières pièces sont arrivées en ligne en 2007 et 2008, présentant certains des paramètres possibles:

Image 1 de 3

Image 2 de 3

Image 3 de 3

Un peu plus de concept art est arrivé en 2012, et si légitime montre une grande variété d’environnements que les joueurs peuvent explorer.Valve n’a pas encore commenté sa validité, et comme il est généralement assez rapide de rejeter les contrefaçons, cela a conduit certains à spéculer que cela est la vraie affaire.

Image 1 de 3

Image 2 de 3

Image 3 de 3

Le co-créateur de Counter Strike, Minh Lee, a également admis avoir vu lui-même de l’art conceptuel.

“Je ne pense pas pouvoir en parler, pour être honnête”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est une sorte de notoriété publique que les gens savent que cela est en cours d’élaboration. Et donc si je devais dire que, oui, j’ai vu des images, comme un concept art de celui-ci, ce ne serait pas une grande nouvelle pour être honnête. Je suppose que je pourrais dire que j’ai vu quelque chose qui ressemblait un peu à l’univers de Half-Life.

Et je veux dire que cela ne surprendrait personne si je disais qu’ils le font, qu’ils y travaillent, oui. Donc, pour sortir sur un membre, je dirais que j’ai fait un concept art pour Half-Life 3. “

Mars 2008 a également vu la publication de ce qui semble être un concept art Alyx Vance sur la page Picasa appartenant à l’illustratrice de Valve Andrea Wicklund. Les images ont été rapidement supprimées, mais pas avant d’être enregistrées et redistribuées ailleurs.

Reddit AMA

En janvier 2017, Gabe Newell est allé sur Reddit pour participer à un AMA (Ask Me Anything), que les fans ont naturellement utilisé pour poser des questions sur l’avenir de l’univers Half Life / Portal. Il a répondu à quelques-uns d’entre eux, mais il n’a pas révélé grand-chose.

Image 1 de 5

Image 2 de 5

Image 3 de 5

Image 4 de 5

Image 5 de 5

Il a développé la réponse précédente lorsque quelqu’un a essayé de l’expliquer davantage.

Half-Life 3 reste non confirmé

Donc, maintenant que la série Half-Life est de retour, euh, les fans de la vie espèrent une fois de plus voir une confirmation pour ce troisième titre insaisissable.

D’après ce que nous avons appris sur l’histoire du développement de la franchise, il est clair que nous n’en entendrons pas parler ou ne le verrons que s’il est juste. Valve n’a pas vraiment besoin de créer un nouveau jeu Half Life pour réussir. Steam est l’une des vitrines numériques les plus populaires dans les jeux sur PC, et Counter-Strike: Global Offensive et DOTA 2 attirent des millions de joueurs qui à leur tour achètent des articles dans le jeu avec de l’argent réel. Sans parler des succès VR.

Mais encore, maintenant que Half-Life: Alyx respire ses premiers respirations, nous verrons peut-être Half-Life 3 sous une forme ou une autre un jour. Certes, le studio souhaite clairement continuer à sortir des jeux de la série et nous mettrons à jour cette page dès qu’une sorte de confirmation officielle sera publiée.