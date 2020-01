Half-Life: Alyx Devs répondra à vos questions brûlantes lors de Reddit AMA

C’est le bon moment pour être un fan de Half-Life. Tous les jeux Half-Life sont actuellement gratuits sur Steam, et une toute nouvelle entrée dans la série, Half-Life: Alyx, sortira en mars. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse sur le jeu PC en VR uniquement, et Valve prévoit de répondre (au moins certaines) à ces questions très bientôt.

Valve a maintenant annoncé qu’elle organisera un AMA sur Reddit pour Half-Life: Alyx ce mercredi 22 janvier, à partir de 9 h, heure du Pacifique. Le développeur demande aux fans de soumettre “toutes vos questions brûlantes” à propos de Half-Life: Alyx, et il peut répondre à “certaines” d’entre elles. Revenez avec GameSpot à ce moment-là, car nous collecterons certaines des réponses les plus intéressantes et les plus remarquables.

Half-Life: Alyx est exclusif à la VR, mais il fonctionnera avec tous les principaux casques VR pour PC que vous pourriez avoir. Le jeu est compatible avec les Valve Index, Oculus Rift, Oculus Quest (avec Link), les casques HTC Vive et les casques Windows Mixed Reality. Vous pouvez le précommander sur Steam pour 54 $ USD.

En ce qui concerne l’offre de cadeau, vous pouvez actuellement saisir les sept principaux versements Half-Life sur Steam pour le prix bas et bas de 0,00 $. Cliquez sur les liens ci-dessous pour commencer. Les jeux sont gratuits jusqu’à la sortie de Half-Life: Alyx.

