Half Life: Alyx est terminé et prêt pour votre casque VR

Si vous êtes un joueur PC, vous serez au courant d’un petit phénomène connu sous le nom de “Valve Time” – le mystérieux puits de temps ressemblant à un trou noir qui semble se produire autour des dates de sortie des grands titres de la maison de logiciels de jeux PC.

En termes simples – Valve est connu pour ses longs retards dans ses jeux.

Cependant, le très attendu Half-Life: Alyx, un nouveau jeu de réalité virtuelle se déroulant dans l’univers très acclamé de Half-Life est, étonnamment, «terminé» et en bonne voie pour sa date de sortie initiale.

“Sur de soi”

Valve a fendu Half-Life: Alyx pour une date de sortie en mars 2020 et (dans une session Reddit Ask Me Anything) Obin Walker de Valve, Jamaal Bradley, David Feise, Greg Coomer, Corey Peters, Erik Wolpaw, Tristan Reidford, Chris Remo , Jake Rodkin et Kaci Aitchison Boyle ont déclaré que tout était sur la bonne voie.

“À l’exception de quelques ajustements à la scène finale absolue”, a expliqué l’équipe de Valve, “le jeu est terminé. Beaucoup d’entre nous à Valve, ainsi que les testeurs, ont joué à travers le jeu entier plusieurs fois.”

Déclarant qu’il “a laissé le Valve Time se produire avant que nous annoncions le jeu”, l’équipe est “confiante que nous atteindrons notre version prévue”.

Quant aux nouvelles informations sur le jeu lui-même? C’était moins facilement disponible, bien que l’équipe ait partagé que toutes les armes seraient utilisables à une main (stabilisées avec votre main libre), et que l’IA de Half-Life 1 autant que Half-Life 2 avaient autant d’influence.

L’équipe a également promis que de nouvelles bandes-annonces de gameplay arriveraient avant la sortie de mars, qui approfondirait les “éléments spécifiques à la VR” tels que les options de mouvement et de contrôle.

En attendant, tous les jeux Half-Life existants peuvent être téléchargés gratuitement à partir du service Steam de Valve. Vous savez ce qu’il faut faire.

