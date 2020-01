Halloween 2 a commencé les suites & # 039; Histoire ridicule du culte de Thorn

Halloween 2 aurait pu être une fin logique à la franchise d’horreur de John Carpenter, mais ce n’était pas la fin; en quelque sorte, ce n’était que le début et a commencé l’origine d’une des intrigues les plus compliquées de la série: le culte de Thorn.

Après la sortie d’Halloween de David Gordon Green en 2018, il y a maintenant cinq chronologies distinctes au sein de la franchise. Comme les fans le savent très bien, certains choix, tels que la décision de sauter 40 ans entre l’Halloween de 1978 et la version 2018, étaient raisonnables. D’autres personnes disent que Halloween 2 était la fin la plus logique de la franchise. D’autres apprécient le mandat de Rob Zombie dans le fauteuil du réalisateur et la façon dont il a donné à Michael Myers plus d’une histoire d’origine, explorant son enfance et les dynamiques familiales qui l’ont conduit – naturellement, sans influence du surnaturel – à devenir un tueur.

Bien que s’en tenir à l’intrigue du culte de Thorn n’était peut-être pas la voie la plus sage, car cela donnait à Michael Myers une raison surnaturelle – une malédiction – pour vouloir éliminer l’intégralité de sa lignée familiale, le chemin pour y arriver avait été pavé des années à l’avance.

L’allusion abandonnée dans Halloween 2 concernant le culte de Thorn et l’influence surnaturelle de Myers était si apparemment déconnectée à l’époque, mais allait plus tard entrer en jeu de manière très importante dans Halloween: La malédiction de Michael Myers. Ce n’est un secret pour personne que John Carpenter n’aimait pas que Michael Myers et Laurie Strode soient des frères et sœurs, mais la dynamique des frères et sœurs – ainsi que la connexion avec Cult of Thorn – sont entrées en jeu dans la même scène. Lorsque le Dr Loomis et le député Gary Hunt vont enquêter sur une introduction par effraction à l’école élémentaire Haddonfield, ils trouvent deux indices notables: le premier est un couteau de cuisine transpercé par le dessin au crayon d’une famille et un seul mot écrit en sang sur un tableau noir : Samhain. Plus tard, il est expliqué à Loomis qu’il ne sait pas tout sur l’histoire de Michael Myers malgré son travail avec lui pendant des années, et un dossier secret révèle que Laurie Strode est sa sœur.

Cela incite Loomis à sauter à la conclusion immédiate sur la raison pour laquelle Myers est revenu à Haddonfield: il a des affaires en suspens et veut tuer sa sœur, tout comme il a tué Judith des années auparavant. Samhain est également directement lié au culte de Thorn parce que, comme indiqué dans le film, il signifie le festival païen original qui sert de racines aux traditions d’Halloween modernes. Alors que Carpenter avait initialement mis fin à Halloween 2 pour être la fin de Michael Myers, la mauvaise réception du troisième opus a également conduit la franchise à retrouver ses racines et a commencé un arc de trois films impliquant Michael Myers traquant la fille de Laurie, sa nièce, Jamie Lloyd (Danielle Harris). Cette histoire se termine avec Halloween 6, où le culte de Thorn se révèle être derrière les actions de Myers.

La malédiction de Thorn, contrôlée par Myers, est une ancienne malédiction druidique qui est placée sur un seul membre d’une famille qui est ensuite forcé de les assassiner en sacrifice de sang sur Samhain ou Halloween. Alors qu’un seul mot exprimé en Halloween 2 ne semble pas être suffisant pour déclencher une intrigue aussi élaborée et ridicule, il y a une chance que l’histoire de Cult of Thorn ne se serait pas produite sans elle.

