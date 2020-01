Halo Co-Creator a quitté Bungie après avoir enduré une crise qui change la vie

L’une des raisons pour lesquelles le co-créateur de Halo, Marcus Lehto, a quitté Bungie était à cause des périodes prolongées de crise qui ont eu un impact négatif sur sa vie et son bien-être. S’exprimant lors d’une interview en table ronde pour son nouveau jeu, Désintégration, Lehto a déclaré que son nouveau studio, V1 Interactive, prend position contre le resserrement. Ce faisant, ils espèrent faire du bien à ses employés pour leur santé et leur bonheur.

“L’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté Bungie – et je sais que l’une des raisons pour lesquelles les gens de l’industrie nous ont rejoints ici au V1 – est que beaucoup d’entre nous ont vu le mauvais côté des périodes de crise prolongées qui dureraient des mois et mois … et quel genre de péage humain cela a pris “, a expliqué Lehto. “Nous ne voulons pas vivre cela, nous ne voulons pas du tout reproduire [at V1]. Donc, en V1, l’un de nos principaux objectifs avec le studio est de créer une atmosphère où tout le monde est intimement impliqué dans ce sur quoi nous travaillons, donc il y a beaucoup de responsabilité sur les épaules de tout le monde. Et tout le monde porte plusieurs chapeaux. “

“Nous apprécions également, incroyablement, la santé de tout le monde ici – à la fois physiquement et mentalement. S’assurer qu’ils ont du temps à l’extérieur du bureau pour être avec leur famille”, a ajouté Lehto. “Et nous les aidons à être à la maison quand ils ont besoin d’être à la maison, d’aller aux concerts scolaires de leurs enfants et d’avoir les week-ends pour eux-mêmes. C’est une partie très importante pour moi, et c’est une chose que nous avons étendue à tout le monde. ici au studio. “

“Nous apprécions également, incroyablement, la santé de tout le monde ici – à la fois physiquement et mentalement.” – Marcus Lehto

Lehto a assuré aux gens que lui et son équipe travaillaient dur, tout en reconnaissant que l’équipe poussait très fort lorsque des jalons arrivaient. Cependant, ces périodes de travail prolongé sont limitées à environ “une semaine environ”.

“Ce n’est pas comme si nous ne travaillions pas dur – nous travaillons vraiment dur. Et à la fin de chaque étape, nous passons peut-être une semaine environ à travailler des heures supplémentaires”, a-t-il déclaré.

Ce type d’horaire de travail intense, tant qu’il ne conduit pas à l’épuisement professionnel, peut en fait être une bonne chose, a déclaré Lehto. En effet, cela rapproche encore plus l’équipe alors qu’elle s’efforce collectivement d’atteindre un objectif particulier. Tant que ces périodes de crise sont rares, cela peut être positif, a déclaré Lehto.

Bungie est connu pour ses périodes de crise. Le patron de l’ingénierie, Luke Timmins, a rappelé à GI.biz en 2017 comment les 18 mois précédant la sortie de Halo 2 en 2004 ont été “brutaux” et ont presque détruit Bungie. Le développeur crunch pendant presque 18 mois, a-t-il dit, et pendant ce temps, les développeurs passaient au moins 50 heures par semaine.

“La crise de Halo 2 a presque tué Bungie en tant qu’entreprise”, a-t-il déclaré. “C’est le plus que j’ai jamais vu d’humains travailler depuis un an et demi. C’était brutal.”

Bungie aurait adopté des politiques et des pratiques après cela pour réduire les cas de crise, mais cela s’est quand même produit. Pour le premier Destiny, il y a eu un “resserrement à l’échelle du département” pour l’équipe d’ingénierie, a déclaré Timmins, bien que l’équipe n’ait jamais eu à se concentrer sur les nombreuses extensions du jeu. Destiny 2 n’avait pas non plus de “crise totale et forcée”, a-t-il déclaré.

En 2019, suite à la séparation de Bungie d’Activision pour la série Destiny, Bungie a annoncé qu’il retarderait un patch Destiny 2 afin que ses développeurs n’aient pas à craquer.

Quant à Lehto, il a quitté Bungie en 2012 alors que le Destiny d’origine venait juste de commencer.

Pour en revenir au nouveau jeu de Lehto, Disintegration, le premier test bêta pour le FPS sera lancé le 28 janvier – voici comment vous inscrire. Le jeu, qui est réalisé par une équipe d’une trentaine de personnes, mélange des FPS et des éléments de stratégie pour créer un type de jeu qui, selon Lehto, n’a jamais existé auparavant. Vous volez autour de la carte sur un “cycle de gravité” tout en commandant simultanément des soldats au sol. Découvrez les images de gameplay ci-dessus pour voir la désintégration en action.

Voici quelques autres choses que Lehto a dites à propos de la désintégration:

La campagne “incroyablement ambitieuse” vous prendra environ 9 à 10 heures, bien qu’elle puisse s’étendre jusqu’au milieu de l’adolescence selon la façon dont vous jouez. Il n’y aura pas de multijoueur classé ni de suivi des statistiques au lancement, bien que cela puisse être ajouté Il y aura des microtransactions qui permettront aux joueurs de personnaliser leurs cycles de gravitation Il est possible que la V1 prenne en charge la PS5 et la Xbox Series X, mais rien n’est encore confirmé. La même chose est vraie pour Nintendo Switch

Disintegration est publié par Private Division, le label de jeux indépendants géré par la société mère de Grand Theft Auto Take-Two. Private Division a également publié le nouveau jeu du créateur de Obsidian The Outer Worlds et Assassin’s Creed, Patrice Desilets, Ancestors.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Désintégration – Bande-annonce de gameplay technique Bêta

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.