Halo: Combat Evolved à 8K et 60FPS est un spectacle à voir

Halo: Combat Evolved Anniversary Edition a récemment fait une apparition surprise sur la version PC de Halo: The Master Chief Collection, nous n’avons donc pas perdu de temps pour voir comment la version remasterisée du jeu de tir emblématique jouerait avec une énorme résolution 8K.

Pour ce faire, nous avons lancé notre plate-forme de jeu épique 8K, qui comprend la carte graphique grand public la plus puissante au monde: la Nvidia RTX Titan.

Auparavant, nous avons essayé Halo: Reach sur PC à 8K, et avons constaté qu’il fonctionnait parfaitement – atteignant facilement 60 images par seconde (FPS), même pendant des moments mouvementés.

Sans surprise, étant donné que Halo: Combat Evolved est un jeu plus ancien basé sur le même moteur, le jeu qui a lancé la franchise Halo a également géré des résolutions de 7680 × 4320 à une vitesse de 60 images par seconde.

Cliquez sur l’image pour la voir en pleine gloire 8K (Crédit d’image: Microsoft) Notre système de test 8K

PC construit par Chillbast

Carte mère: GAMING Asus ROG STRIX Z390-E

Refroidisseur CPU: Noctua NH-U14S

Ventilateurs de boîtier: Noctua NF-A14 PWM Chromax 140 mm

Processeur: Intel Core i9-9900K, 8 cœurs / 16 threads

GPU: Nvidia GeForce Titan RTX

Espace de rangement: 500 Go Samsung 970 EVO Plus M.2 PCIe

Stockage secondaire: 2 To Samsung 860 QVO

Puissance: Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850W PSU

Cas: Fractal Design Vector RS Verre Trempé

RAM: G.Skill Trident Z RGB 32 Go DDR4 3200 MHz

Moniteur: Dell UltraSharp UP3218K

Bien que le fait que vous puissiez jouer à un jeu vieux de près de 20 ans (bien que sous forme remasterisée) sur un PC bascule un GPU qui coûte 2499 $ (environ 2000 £, 3600 AU $) à de telles résolutions et fréquences d’images n’est pas trop surprenant, ce que vraiment nous a pris par surprise était juste à quel point le jeu avait l’air 8K.

Nous avons joué au jeu en utilisant un PC de jeu très puissant fourni par Chillbast, ainsi que le moniteur Dell UltraSharp UP3218K.

Nous avons utilisé les paramètres graphiques “ améliorés ”, qui mettent à jour les textures et ajoutent des effets qui n’étaient pas inclus dans l’original. Malgré cela, pendant notre jeu à une résolution de 8K, notre compteur de fréquence d’images n’a jamais chuté en dessous de 60 ips.

À une résolution de 8K, Halo: Combat Evolved était tout simplement magnifique. Alors que les textures et les modèles restaient basiques, la fidélité graphique du jeu était parfois très impressionnante.

(Crédit d’image: Microsoft)

Il y avait certainement des moments où le jeu avait l’air presque moderne, grâce à la haute résolution et à la direction artistique intemporelle du jeu.

Le fait que Halo original comprenait des éléments de gameplay qui se trouvent encore dans les jeux aujourd’hui, ainsi que les modifications apportées aux 343 Industries apportées au jeu pour l’édition anniversaire, tout cela contribue à donner l’impression d’une version moderne.

(Crédit d’image: Microsoft)

Le passé nous donne un avant-goût de l’avenir

Tout au long de cet article, vous devriez voir certaines des captures d’écran 8K que nous avons prises. En cliquant dessus, vous les ouvrirez à une résolution complète de 7 680 × 4 320, ce qui vous donnera une idée du type de détails offerts par 8K.

Nous avons essayé Gears 5 et Red Dead Redemption 2 à des résolutions de 8K, et ces deux jeux modernes ont eu du mal à fonctionner à quelque chose approchant une fréquence d’images jouable à 8K, malgré le matériel puissant (et très cher) sur lequel ils fonctionnaient.

Avec Sony et Microsoft laissant entendre qu’à l’avenir, la PS5 et la Xbox Series X pourront jouer à des jeux 8K, jouer à d’anciens jeux comme Halo: Combat Evolved et Halo: Reach nous donne un petit aperçu de ce que l’avenir du jeu tiendra.

La vraie question est de savoir si les fabricants de consoles (et les développeurs de jeux) peuvent combiner la qualité visuelle des jeux modernes avec une résolution 8K. Pour le moment, il semble que ce soit encore loin d’être la réalité.

(Crédit d’image: Microsoft)

Si vous souhaitez jouer à Halo: Combat Evolved à des résolutions incroyablement élevées, vous n’avez pas besoin d’un moniteur 8K – vous pouvez utiliser la fonction Dynamic Super Resolution des cartes graphiques Nvidia pour exécuter les jeux à une résolution plus élevée que celle que votre moniteur peut afficher.

Cliquez avec le bouton droit sur votre bureau et sélectionnez Panneau de configuration Nvidia. Dans le menu de gauche, sélectionnez «Gérer les paramètres 3D» et à côté de «DSR – Facteurs», sélectionnez le nombre de fois que vous souhaitez augmenter votre résolution native. Ainsi, un facteur 4,00x pour un moniteur de résolution 2560 x 1440 donne une super résolution dynamique de 5120 x 2880. Pas tout à fait 8K, mais toujours une énorme quantité de pixels.

Mais à quoi ça sert? En rendant un jeu à une résolution plus élevée que celle que votre moniteur peut afficher, vous obtenez une image incroyablement nette et, dans certains cas, beaucoup plus détaillée que ce que vous obtenez habituellement.

Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un puissant GPU pour pousser des résolutions très élevées. Malheureusement, nous n’avons pas pu faire fonctionner le DSR avec notre moniteur 8K – donc nos rêves de jeux 16K ne sont que cela – un rêve.