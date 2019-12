Halo Infinite – Le jeu le plus attendu d'Eddie Makuch en 2020

2020 est presque arrivé, nous avons donc demandé au personnel de GameSpot de partager les jeux qu'il attend avec impatience au cours de la nouvelle année. Les nouvelles consoles vont dominer les gros titres, mais en fin de compte, tout tourne autour des jeux, et il y en a une tonne de passionnantes à espérer. Lorsque vous avez fini de lire cette entrée, suivez toutes nos autres couvertures de fin d'année collectées dans notre hub Best of 2019 et notre hub le plus attendu de 2020.

2019 était déjà une grande année pour Halo avec la sortie de The Master Chief Collection sur PC, mais 2020 s'annonce comme l'année la plus importante pour Halo et Xbox depuis 2001. La dernière entrée de la série de tireurs de science-fiction, Halo Infinite , sort dans Holiday 2020 en tant que titre de lancement de la console de nouvelle génération Xbox Series X de Microsoft. Ceci est remarquable pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que c'est la première fois depuis Halo: Combat Evolved en 2001 qu'un titre Halo est sorti au lancement avec du nouveau matériel Xbox. Après que la Xbox One ait trébuché au début contre la PS4 en 2013, Microsoft a une énorme opportunité de frapper le terrain avec la Xbox Series X en faisant de Halo Infinite le titre incontournable que les fans espéraient voir depuis des années maintenant.

Bien que Halo reste sans aucun doute populaire et se présente aujourd'hui comme l'un des jeux FPS les plus connus de tous les temps, la série a perdu du terrain par rapport à ses contemporains. Halo Infinite représente une chance pour Microsoft de récupérer l'ancienne gloire de Master Chief, et j'en suis ravi. Jusqu'à présent, Microsoft n'a publié qu'une bande-annonce cinématographique, il n'y a donc pas grand-chose à faire en ce qui concerne les détails officiels. Ce que nous savons, cependant, c'est que Master Chief non seulement revient, mais il sera plus en avant cette fois, ce qui est une bonne nouvelle après que l'histoire de Halo 5 se soit éloignée du célèbre super-soldat.

Microsoft a également dévoilé un nouveau style artistique pour Halo Infinite qui serait emblématique des épanouissements visuels de Halo. C'est aussi excitant à penser. En plus de cela, Halo Infinite fonctionne sur le tout nouveau moteur Slipspace de Microsoft, qui offrirait et débloquerait toutes sortes de nouvelles possibilités de jeu qui pourraient s'appliquer aux innovations de la campagne et des espaces multijoueurs. En parlant de multijoueur, le combat en face à face a toujours été le pain et le beurre de la franchise Halo, et je suis ravi de voir ce que Microsoft prépare. La grande innovation de Halo 5 était Warzone, le mode de style MOBA qui a offert le plus grand remaniement à la formule de gameplay de base depuis de nombreuses années. Le monde multijoueur a considérablement évolué depuis Halo 5 – la bataille royale en 2015, en particulier, a eu un impact sur la façon dont les gens pensent aux tireurs multijoueurs – et Microsoft a la possibilité de prouver à nouveau que Halo peut être le pionnier et précurseur des jeux FPS.

La franchise Halo n'a pas connu de sortie stable et complète depuis longtemps. Le multijoueur de Halo 4 était une déception, tandis que l'histoire de Halo 5 était courte avec la façon dont il était trop promis et sous-livré. Halo Infinite doit introduire des innovations significatives et passionnantes à travers la campagne et le multijoueur, et comme toujours, surprendre les fans avec ce à quoi ils ne s'attendent pas. Microsoft a donné à l'équipe de 343 Industries du temps supplémentaire pour publier Halo Infinite, et je suis très excité de voir la promesse de ce que cinq ans de développement représenteront. Il y aura des sceptiques qui diront que Master Chief est une relique du passé, mais je dis: pariez contre Master Chief à vos risques et périls.

