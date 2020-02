Halo: MCC ajoute un nouveau mode Freeze Tag, et c’est le chaos complet

Vous avez peut-être joué à Freeze Tag en grandissant, et vous pouvez maintenant jouer à une version virtuelle à l’intérieur de Halo: The Master Chief Collection avec Halo: Reach.

Freeze Tag est un mode d’élimination en équipe qui met les joueurs au défi de geler tout le monde de l’autre côté pour gagner. Les équipes peuvent également gagner en attrapant un drapeau neutre et en le portant à la base ennemie. Ceux qui sont gelés ne sont pas immédiatement éliminés, car les joueurs peuvent se regrouper pour décongeler leurs coéquipiers.

De plus, les joueurs gelés peuvent se déplacer très lentement pour essayer de se mettre à couvert. Au fil du temps, ils dégeleront, mais les coéquipiers se blottissant à proximité le feront plus rapidement. Une fois qu’un joueur est décongelé, on lui accorde une courte période d’invincibilité pour l’aider à reprendre le jeu.

Si le chronomètre expire, l’équipe avec le moins de joueurs gelés gagne. Ce nouveau mode de jeu Freeze Tag est disponible dans Halo: MCC jusqu’au 18 février dans le cadre d’un événement appelé Winter Contingency.

Tous ceux qui joueront cinq matchs lors de l’épreuve de contingence d’hiver gagneront la plaque signalétique du fusil Focus. Jouez 15 matchs et vous obtiendrez la plaque signalétique Winter Contingency.

J’ai joué à quelques matchs de Freeze Tag, et c’est une sorte de mode de jeu. C’est rapide et frénétique, et complètement chaotique. C’est amusant pour ceux qui cherchent à mélanger les choses, mais vous pouvez vous en lasser après quelques tours et revenir à Slayer standard.

Une partie de ce qui rend Halo: MCC si attrayant, même des années après sa sortie, est que 343 continue de prendre en charge le jeu avec des mises à jour uniques et imaginatives comme celle-ci. Espérons que cela continue à l’avenir.

C’est une grande année pour Halo, car 343 sortira Halo Infinite comme titre de lancement de la Xbox Series X plus tard cette année.

