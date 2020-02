. Happy Hour 262: Quoi de neuf dans iOS 13.3.1, Fantastical 3 et Filmic DoubleTake, rumeurs de l’événement Spring Apple

Benjamin et Zac discutent des nouveautés d’iOS 13.3.1 et d’autres nouvelles mises à jour logicielles, d’Apple Maps 2.0 en Europe, des nouvelles applications Fantastic et Filmic DoubleTake, de l’état actuel des routeurs HomeKit et des rumeurs sur le matériel Apple, dont un nouveau MacBook Pro 13 pouces , iPad Pro, clavier intelligent iPad Pro rétro-éclairé, et peut-être un spin-off d’AirPower.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Apple aurait abandonné son projet de déployer des sauvegardes iCloud chiffrées de bout en bout, apparemment en raison de la pression du FBI

Apple lance iOS 13.3.1 aujourd’hui avec les correctifs de l’application Screen Time and Mail, plus

Comment désactiver la puce Ultra Wideband U1 pour empêcher le suivi de l’emplacement en arrière-plan sur iPhone 11 et 11 Pro

La carte Apple ajoute une prise en charge native pour l’exportation des transactions vers une feuille de calcul

Apple achève officiellement le déploiement d’Apple Maps reconstruites aux États-Unis, en Europe ensuite

Dites bonjour au nouveau Fantastical: un calendrier robuste pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac

Après une démonstration lors d’un événement sur l’iPhone 11, l’enregistrement multi-caméras FiLMiC est désormais disponible en tant que nouvelle application «DoubleTake»

La prise en charge de HomeKit pour Eero semble imminente après la dernière mise à jour du firmware

Apple Watch Connected offre de vraies récompenses pour les entraînements en salle de sport

Bloomberg: un nouvel iPhone à bas prix entrant en production le mois prochain pourrait être commercialisé en mars

iPhone 9, mise à jour MacBook 13 pouces, Apple Watch (ROUGE) – un événement Apple approche-t-il?

Digitimes: Clavier intelligent rétroéclairé pour iPad Pro à venir plus tard cette année, MacBook Pro 13 pouces avec touches ciseaux plus tôt

Kuo attend de nouveaux produits Apple cette année: tapis de chargement sans fil, AirTag et écouteurs haut de gamme

EjectBar – Benjamin Mayo

