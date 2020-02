. Happy Hour 263: changements bêta d’iOS 13.4, App Store unifié, rumeurs Apple TV

Apple se prépare à parrainer son premier débat présidentiel, la version bêta d’iOS 13.4 contient de nombreux changements, . découvre une nouvelle fonctionnalité CarKey à venir, Apple prend des mesures pour unifier l’iOS et le Mac App Store, et d’autres rumeurs Apple TV émergent.

. Happy Hour est disponible sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher, TuneIn ou via notre flux RSS pour Overcast et autres lecteurs de podcasts. De nouveaux épisodes sortent tous les vendredis.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

L’application Apple News accepte les questions des électeurs pour un débat démocratique dans le New Hampshire

Apple News qualifie sa couverture spéciale des élections présidentielles de 2020 de «ressource la plus complète»

Le chef d’entreprise d’Apple News démissionne alors que le service peine à attirer des abonnés

Apple publie le premier développeur bêta d’iOS 13.4, watchOS 6.2, plus

Quoi de neuf dans iOS 13.4 beta 1? Partage de dossier iCloud Drive, nouveau Memoji, plus

iOS 13.4 dispose d’une nouvelle barre d’outils Mail, corrigeant la mauvaise conception introduite avec iOS 13

La nouvelle fonctionnalité «CarKey» dans la version bêta d’iOS 13.4 offre une prise en charge intégrée pour le déverrouillage, la conduite et le partage des clés de voiture NFC

Apple offre aux développeurs la possibilité de vendre des applications Mac et iOS en un seul achat

Modifications et fonctionnalités pratiques d’iOS 13.4 beta 1 [Video]

Le nouveau matériel Apple TV 4K semble plus proche du lancement basé sur le code bêta de tvOS 13.4

LG lance l’application Apple TV pour ses téléviseurs 2019

