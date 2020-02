. Happy Hour 264: Swift Playgrounds sur Mac, état de Catalyst, rumeurs iPhone 5G

L’application Apple Swift Playgrounds pour iPad arrive sur Mac, nous parlons de l’état actuel des applications Mac Catalyst, des rumeurs d’iPhone bon marché et iPhone 5G, et plus encore.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Vous avez une question sur les élections de 2020? Siri peut maintenant y répondre pour vous

Vous pouvez désormais refuser de recevoir des e-mails de renouvellement d’abonnement d’Apple

La lauréate d’un Oscar Taika Waititi affirme que le syndicat de la Writers Guild doit demander à Apple de réparer les claviers du MacBook

La France a infligé une amende de 27 millions de dollars à Apple pour avoir ajouté des fonctionnalités de gestion de la batterie aux iPhones

Apple lance l’application Swift Playgrounds pour Mac, conçue à l’aide de Catalyst

Apple lance un bouton d’achat pour la fonction AR Quick Look avec Home Depot et Wayfair à bord

Prix ​​de l’iPhone 9: à partir encore plus bas que l’iPhone 8

Digitimes: les retards de production du coronavirus n’affecteront pas le lancement de l’iPhone 12 septembre, forte demande pour les puces 5G A14

L’application SwitchGlass apporte un sélecteur d’application personnalisable à macOS

Marshall Ramsey sur l’esquisse numérique avec iPad Pro et Apple Pencil

. Watch Time épisode 15: les concepts watchOS 7 avec Matt Birchler

