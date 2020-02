. Happy Hour 265: mises à jour Apple Music, rumeurs iPhone 9, applications iOS 14 par défaut

Apple Music gagne de nouvelles fonctionnalités, le coronavirus oblige Apple à ajuster à nouveau ses prévisions de bénéfices, les nouvelles rumeurs sur iPhone SE et iPad Pro continuent et Apple pourrait enfin envisager des applications par défaut tierces.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Ming-Chi Kuo met en doute le support de la liaison montante MIMO 2 × 2 pour l’iPhone 12 5G

Three lance la 5G à temps pour le lancement «critique» de nouveaux iPhones

Pandora vous permet désormais de diffuser de la musique sur l’Apple Watch sans iPhone

L’iPhone 12 peut utiliser une antenne 5G personnalisée avec des modems Qualcomm

Événement Apple March rumeur: iPhone 9 et plus attendus

Apple dit qu’il n’atteindra pas son objectif de revenus au deuxième trimestre en raison du coronavirus

Tim Cook détaille la réponse d’Apple à une épidémie de coronavirus dans une note aux employés

Bloomberg: l’iPhone SE 2 est sur le point d’être lancé en mars malgré les retards de production des coronavirus, le nouvel iPad Pro au premier semestre

Digitimes: nouvel iPad Pro 12 pouces en production avec caméra arrière à détection 3D, lancement probable en mars

Les albums alternatifs sont désormais plus intelligents sur Apple Music

Kuo: la rampe de production de puces à bande ultra-large prédit le lancement du troisième trimestre 2020 pour Apple AirTags

watchOS 6.1.3 pour Apple Watch disponible aujourd’hui avec des corrections de bogues critiques

La production de masse de l’iPhone 9 est «probablement» retardée en raison d’un coronavirus, selon un rapport

De la Chine à Taïwan: Apple déplace sa production sur le coronavirus

Bloomberg: Apple envisage d’autoriser les utilisateurs d’iPhone à définir des navigateurs Web tiers et des applications de messagerie par défaut, Spotify natif sur HomePod

Apple Music pour Mac ajoute une fonctionnalité de paroles synchronisées dans la dernière version bêta de macOS 10.15.4

