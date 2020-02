. Happy Hour 266: iPad Pro Smart Keyboard Trackpad, ARM Mac, routeurs HomeKit

Benjamin et Zac discutent du dernier rapport selon lequel Apple prévoit de publier un iPad Smart Keyboard avec un trackpad, de nouvelles fuites Powerbeats4, la dernière prédiction de Ming-Chi Kuo sur les Mac abandonnant les routeurs Intel, HomeKit et bien plus encore.

. Happy Hour est disponible sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher, TuneIn ou via notre flux RSS pour Overcast et autres lecteurs de podcasts. De nouveaux épisodes sortent tous les vendredis.

Sponsorisé par Hyper: Précommandez le nouveau HyperDrive GEN2: hub USB-C de nouvelle génération pour 59 $ (40% de réduction sur le prix de détail attendu). Entrez dans le Mac Pro Giveaway.

Parrainé par Zapier:En ce moment jusqu’à la fin du mois, essayez Zapier gratuitement en allant sur notre lien spécial Zapier.com/HAPPYHOUR

Parrainé par LinkedIn Jobs: Allez sur LinkedIn.com/HAPPYHOUR et obtenez 50 $ de rabais sur votre premier poste!

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Rapport: Apple lance cette année le clavier intelligent iPad Pro avec trackpad intégré

Récapitulation de l’assemblée des actionnaires d’AAPL 2020

Le système d’inventaire cible comprend également des listes d’espaces réservés pour les nouvelles bandes Apple TV, iPod touch et Apple Watch

Les nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats obtiennent l’approbation de la FCC, le support «Hey Siri» est attendu

Apple lancera ARM Mac sans processeur Intel en 2021, déclare Kuo

Apple planifie une récupération du système d’exploitation en direct pour les appareils iOS sur la base du code bêta iOS 13.4

Rapport: l’iPhone 12 peut prendre en charge la nouvelle norme WiFi à courte portée, les AirTags pour se recharger sans fil comme une Apple Watch

Amazon Eero lance la première mise à jour du routeur HomeKit, améliorant la sécurité de la maison intelligente

Le document de support Apple détaille les fonctionnalités du routeur HomeKit, un processus d’installation compliqué

Apple répertorie les caméras et les routeurs qui seront compatibles avec les dernières fonctionnalités HomeKit

Abonnez-vous, notez et passez en revue le Happy Hour .!

Suivez Zac:

Instagram @apollozac

Twitter @apollozac

Suivez Benjamin:

Twitter @bzamayo

Suivez .:

Instagram @ .

Twitter @ .

Facebook

Écoutez et abonnez-vous:

Podcasts Apple

Couvert

Spotify

Partage tes pensées!

Écrivez-nous à happyhour@..com. Vous pouvez également nous évaluer dans les podcasts Apple ou nous recommander dans Overcast pour aider plus de gens à découvrir l’émission!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui racontent les nouvelles d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube