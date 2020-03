. Happy Hour 267: MacBook Pro 14 pouces, mini-écrans LED, destin WWDC

L’App Store a de nouvelles directives d’examen, Ming-Chi Kuo prédit de nouveaux iMac Pro et MacBook Pro 14,1 pouces, @coiiiiiiiin prédit de nouveaux iMac et Mac mini, Apple doit faire face à COVID-19 et SXSW, et le premier film de sortie en salles d’Apple arrive Vendredi.

. Happy Hour est disponible sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher, TuneIn ou via notre flux RSS pour Overcast et autres lecteurs de podcasts. De nouveaux épisodes sortent tous les vendredis.

Sponsorisé par SaneBox: Le moyen le plus simple de contrôler vos e-mails et d’atteindre la boîte de réception zéro. Obtenez un essai gratuit de deux semaines et un crédit de 25 $ sur sanebox.com/..

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Suivez Zac:

SpaceExplored.com

Twitter @apollozac

Suivez Benjamin:

bzamayo.com

Twitter @bzamayo

Suivez .:

Instagram @ .

Twitter @ .

Facebook

Écoutez et abonnez-vous:

Chapitres:

00:00:00 – Voyage avec les AirPods Pro de Zac

00:11:26 – Consignes de l’App Store

00:22:10 – MacBook Pro 14 ″

00:34:54 – CoinX sur iMac, Mac mini, iPad

00:50:02 – SXSW, WWDC, COVID-19

01:02:36 – Apple TV + premiers ministres

Partage tes pensées!

Écrivez-nous à happyhour@..com. Vous pouvez également nous évaluer dans les podcasts Apple ou nous recommander dans Overcast pour aider plus de gens à découvrir l’émission!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: