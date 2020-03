. Happy Hour 268: fuite iOS 14 et watchOS 7, curseur iPad Pro, fonctionnalités Apple Watch Series 6

Benjamin et Zac ont une semaine d’exclusivités . pour discuter, y compris des charges d’iOS 14, watchOS 7 et Apple Watch Series 6, de nouveaux détails sur la prise en charge du curseur iPad, et bien plus encore.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Fonction de détection de l’oxygène dans le sang d’Apple Watch trouvée dans l’extrait de code iOS 14

La fuite d’icône iOS 14 révèle le premier aperçu des écouteurs supra-auriculaires Apple dotés des fonctionnalités AirPod

Apple Watch Series 6 et watchOS 7 pour inclure ‘Infograph Pro’ avec tachymètre, SchoolTime et mode enfants, suivi du sommeil, plus

Prise en charge sophistiquée du curseur de la souris sur iOS 14, nouveaux modèles de clavier intelligent iPad avec trackpad

Apple développe une nouvelle application de réalité augmentée pour iOS 14, teste le partenariat entre Apple Store et Starbucks

iOS 14 révèle les détails de l’iPhone 9 et de l’iPad Pro mis à jour, la nouvelle télécommande Apple TV, les AirTags, etc.

iOS 14 pour inclure une nouvelle option d’affichage de la liste de l’écran d’accueil avec des suggestions Siri et plus

HomeKit dans iOS 14: reconnaissance faciale, audio Apple TV, Night Shift pour les lumières

iOS 14: principales fonctionnalités d’accessibilité, Alipay Apple Pay, intégration d’applications de fond d’écran, etc.

watchOS 7 inclura un nouveau cadran Apple Watch «international» avec plusieurs drapeaux de pays

Chapitres:

00:00:00 – Apple Watch Series 6 saturation en oxygène du sang

00:11:54 – Icône AirPods Studio

00:24:32 – watchOS 7 SchoolTime

00:47:57 – Détails du curseur iPadOS

01:01:38 – AR dans iOS 14

01:10:50 – Indices matériels

01:15:48 – Télécommande Apple TV ???

01:31:02 – HomeKit dans iOS 14

01:40:55 – Accessibilité dans iOS 14

01:49:52 – watchOS 7 «International»

