. Happy Hour 269: MacBook Air 2020, iPad Pro avec trackpad, iOS 13.4

Benjamin et Zac déballent les nouvelles versions d’Apple, notamment un MacBook Air moins cher et amélioré, des mises à niveau de stockage Mac mini, le nouveau modèle iPad Pro 2020, iOS 13.4 et la prise en charge du trackpad sur iPad, le nouveau Magic Keyboard en mai, les débuts de Beats Powerbeats et plus.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Apple annonce la WWDC 2020 en juin comme une «expérience en ligne»: Apple dévoilera iOS 14 et plus

Nouveaux Powerbeats remplaçant Powerbeats3 pour 50 $ de moins, 3 heures de batterie en plus, conception ‘Pro’

Apple annonce un nouveau MacBook Air avec un clavier à interrupteur à ciseaux, un prix de 999 $

Apple dévoile son nouvel iPad Pro avec étui rétroéclairé Magic Keyboard, disponible sur commande dès aujourd’hui

Apple met à jour Mac mini avec un double de stockage

