. Happy Hour 270: iPhone 9 Plus, Apple CarKey, iPadOS 13.4

Benjamin et Zac discutent du premier film de sortie en salles d’Apple, des rumeurs sur l’iPhone 9 et l’iPhone 12, les dernières exclusivités . d’iOS 14, d’iOS 13.4 et plus encore.

Histoires dont nous discutons dans cet épisode:

Regardez maintenant sur Apple TV: le film The Banker, Amazing Stories avec Robert Forster, Karaoké Covoiturage avec Stranger Things cast

Pratique: Quoi de neuf dans iOS 13.4? Une mise à jour de productivité impressionnante pour les utilisateurs d’iPad [Video]

Les fonctionnalités «Find My» trouvées dans le code iOS 14 incluent de nouveaux déclencheurs de notification et le mode AR

iOS 14: fonds d’écran CarPlay, intégration plus poussée de l’Apple Store dans Maps

Le code iOS 14 confirme qu’Apple prévoit «iPhone 9 Plus» avec A13 comme version plus grande du modèle d’entrée de gamme selon la rumeur

Le code iOS 14 révèle qu’Apple travaille avec BMW sur la fonctionnalité futuriste iPhone «CarKey»

Les règles de l’App Store empêchent les services de streaming de jeux d’atteindre les utilisateurs d’iPhone et d’iPad

Chapitres:

00:00:00 – Le banquier

00:09:23 – iPhone 9 Plus

00:22:40 – Caméra iPhone 12

00:31:15 – Fonds d’écran CarPlay

00:38:52 – Nouvelles fonctionnalités de Find My

00:46:20 – CarKey et BMW

00:55:10 – App Store et services de jeux

01:01:47 – iPadOS 13.4

