HaptX lève 12 millions de dollars, en partenariat avec Advanced Input Systems, pour développer des gants VR de nouvelle génération – .

HaptX a annoncé jeudi une levée de fonds de 12 millions de dollars, permettant à la startup de Seattle de développer sa prochaine génération de gants de réalité virtuelle et de robotique.

HaptX s'associe au fabricant basé en Idaho, Advanced Input Systems sur les nouveaux gants, qui seront lancés l'année prochaine. Utilisation des produits de première génération de HaptX technologie microfluidique et suivi de mouvement pour permettre aux utilisateurs de se déplacer dans des environnements virtuels et de ressentir des objets virtuels avec leurs mains. HaptX, précédemment connu sous le nom d'AxonVR, a dévoilé la première version en 2017. Les gants fonctionnent avec un casque et un tracker VR, connectés à un boîtier de commande central.

La société a apporté des améliorations aux gants, en réduisant la taille et le poids, et en ajoutant une technologie haptique plus précise qui rend la sensation tactile plus réaliste. HaptX a également dévoilé un kit de développement logiciel axé sur l'entreprise avec prise en charge de Unity et Unreal Engine 4, permettant aux utilisateurs de créer de nouvelles expériences de réalité virtuelle avec les gants.

Les clients d'entreprise utilisent des gants HaptX pour concevoir des produits de réalité virtuelle et dans des programmes de formation. HaptX a collaboré avec Nissan, l'armée américaine et d'autres. HaptX s'en prend aux clients du gouvernement ainsi qu'aux secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la robotique.

La dernière ronde porte le financement total de HaptX à 19 millions de dollars à ce jour.

Mason Avenue Investments, basée à Chicago, a mené la ronde, avec la participation des investisseurs existants NetEase et Amit Kapur de Dawn Patrol Ventures. Outre Mason Avenue Investments, les nouveaux investisseurs incluent Taylor Frigon Capital Partners, Upheaval Investments, Keiretsu Forum et Votiv Capital.

L'année dernière, le PDG et co-fondateur de HaptX, Jake Rubin, a déclaré que la société prévoyait de vendre les gants aux consommateurs. Mais le directeur marketing de HaptX, Andrew Mitrak, a déclaré que la société se concentre pour l'instant sur les applications d'entreprise et industrielles.

L'entreprise, âgée de sept ans, compte maintenant 20 employés, contre 35 en 2018. C'est l'une des nombreuses startups de réalité virtuelle dans la région de Seattle. D'autres incluent Pluto VR, Pixvana, VRStudios, VREAL, Endeavour One, Nullspace VR, Against Gravity et Visual Vocal.