Harley Quinn diagnostique les troubles de la Suicide Squad

Dans Suicide Squad # 4, Harley Quinn apporte sa formation psychiatrique à ses camarades de la Suicide Squad, tout en les agressant ou en se faisant agresser par eux. Telle est la vie de la star anti-héroïque de plusieurs bandes dessinées DC, de séries animées et du film Birds of Prey. L’histoire actuelle de Suicide Squad met en évidence une interprétation particulière de l’ancienne Dre Harleen Quinzel en tant que professionnelle médicale dévouée mais imparfaite.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la Suicide Squad, alias Task Force X, est une équipe de “méchants” de DC Universe réunis par le gouvernement américain pour effectuer des missions extrêmement dangereuses. Le numéro 4 envoie le Squad en voyage à travers l’Australie pour localiser son membre voyou, le capitaine Boomerang (dans ce cas, être la partie la plus voyou du Suicide Squad ne signifie pas devenir un super-héros). Harley décide de compliquer la mission avec sa marque spéciale d’analyse comportementale et un chaos agressif.

Cette équipe créative de Suicide Squad (l’écrivain Tom Taylor avec les artistes Daniel Sampere et Juan Albarran) s’amuse à exploiter la dynamique de division essentielle du groupe, à savoir la méfiance mutuelle. Harley dit à Deadshot: “Je suis un psychiatre hautement qualifié, Floyd Lawton. Je vais subtilement vous extraire la vérité.” En fait, la version de Harley de la «subtilité» consiste à soumettre Lawton et Osita avec de l’éther et à les enchaîner avec des contraintes pour les interroger.

Harley poursuit en expliquant que ces «types forts et silencieux» ont besoin d’une thérapie agressive pour percer et les faire s’ouvrir. Elle admet également que c’est une leçon apprise dans sa vie antérieure que leur nouveau chef Lok ne pouvait pas comprendre, parce que “c’est un narcissique trop confiant qui a clairement utilisé les choses juste pour lui.” Le mélange de jargon thérapeutique et de violence erratique de Harley n’est pas une bonne pratique médicale, mais il convient à l’esprit de la Suicide Squad.

Harley va ensuite discuter avec Deadshot et faire une auto-analyse cathartique. “Je suis assez délirante”, dit-elle, et en examinant la situation critique de l’équipe, elle fait allusion à des relations destructrices antérieures: “… Si j’avais un dollar pour chaque personne qui a profité de moi ou m’a manipulé pour faire des choses, je je ne voulais pas, eh bien, je serais encore profondément traumatisé, mais je ferais beaucoup plus de achats en ligne. ” Bien que personne dans l’escouade n’arrive à aucune réponse ou vérité, ils retrouvent la perspective requise pour reprendre leur mission suicidaire.

L’un des délicieux gags de course dans le film Birds of Prey (maintenant disponible dès le début en VOD pour une visualisation socialement distanciée) a été le basculement rapide de Harley Quinn entre les termes psychiatriques de l’art et la sauvagerie volatile. La série en cours de Suicide Squad joue un trope similaire, mettant en valeur le paradoxe de l’articulation et du désarticulation qui pourrait être la caractéristique la plus attachante du personnage omniprésent. Comme elle s’auto-évalue: “Je suis très perspicace.”

Suicide Squad # 4 est disponible dès maintenant dans tous les points de vente de bandes dessinées.

