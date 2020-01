Harley Quinn tue enfin Joker dans Batman: White Knight

Avertissement: SPOILERS for Batman: Curse of the White Knight # 6

Le dernier numéro de Batman: Malédiction du chevalier blanc a marqué l’histoire avec sa touche choquante à l’histoire de la famille de Bruce Wayne, mais ce n’est que le début. Parce que c’est aussi le problème dans lequel Joker obtient la mort qu’il a toujours méritée … et Harley Quinn est le tueur.

Alors qu’il aurait été impossible d’imaginer Harley tuer volontairement le Joker dans leurs premières incarnations, les années ont vu leur lien évoluer, se transformer et, plus récemment, se dissoudre complètement dans le canon de DC Comics. Les détails changent d’une histoire, d’une suite ou d’une réimagination à la suivante, mais la plupart ont tendance à être d’accord: Joker est un sujet de violence émotionnelle et de traumatisme pour Harley, pas un âme sœur. C’est cette ligne de pensée moderne qui a poussé l’écrivain / artiste Sean Murphy à créer ses nouveaux Harley Quinns pour Batman: White Knight. Cela a conduit à l’une des histoires les plus touchantes, tragiques et tortueuses que Harley et Joker aient jamais connues. Une histoire qu’elle a tristement terminée en mettant une balle dans la tête du Joker.

Ceux qui ont raté White Knight sont en proie à un chagrin d’amour, après que Joker a été “ guéri ” via des médicaments sur ordonnance, rétablissant Jack Napier – l’homme de cœur qu’il avait autrefois été quand il aimait Harley (d’une manière saine et non abusive). Malheureusement, l’histoire s’est terminée par une tragédie, lorsque le couple s’est arrangé pour se marier quelques instants avant que Joker ne reprenne le contrôle, forçant Jack à reculer. Batman: La malédiction du chevalier blanc reprend peu de temps après, Batman traquant le Joker échappé et Harley Quinn enceinte d’elle et des jumeaux de Jack. Donc, lorsque Joker kidnappe des nouveau-nés pour attirer Harley et Batman dans son piège Arkham dans Curse of the White Knight # 6, elle fait ce qu’elle a à faire.

La vue d’Harley démarrant Azrael loin de Batman et tirant sur Joker avec un tir direct à la tête sera satisfaisante pour de nombreux fans (en particulier ceux qui ont tendance à penser que le décompte du corps de Joker justifierait que Batman fasse une exception à sa politique de non-tuer). Mais l’histoire est plus compliquée que Harley tuant le Joker diabolique, fou et caquetant. Malheureusement, Jack revient face à Harley, profitant d’abord d’une brève réunion et révélant à quel point il est difficile de reprendre le contrôle, même pendant quelques secondes. Sachant que ses enfants et ceux de Harley ne seront jamais à l’abri de Joker, Jack tente de se suicider pour mettre définitivement fin à la menace. Mais quand il s’avère incapable d’appuyer sur la gâchette, la résurgence du Joker et une bagarre avec Harley laisse son destin incertain. Au moins jusqu’à ce qu’elle revienne pour le coup de feu.

Ce sont les panneaux qui suivent qui seront les plus mémorables pour les fans de l’univers de White Knight de Murphy jusqu’à présent. Alors que la vie s’écoule du corps de Joker, c’est Jack qui revient pour poser une dernière fois les yeux sur Harley. Le même Jack qui, malgré leurs différences, tenait autant à sauver Gotham que Batman. C’est pourquoi Bruce prend également la main de Jack, lui promettant que Harley “ira bien”.

L’image de Batman et Harley s’embrassant alors que la vie quitte le corps de Jack Napier met fin au problème, rivalisant même avec la mort de Jim Gordon pour le moment le plus inoubliable de la série. Où va Harley Quinn à partir d’ici? Joker et Jack Napier étant maintenant morts, que réserve l’avenir à la bande dessinée à trois quêtes White Knight déjà confirmée? Ces questions devront attendre. Pour le moment, les fans voudront récupérer leur propre morceau de l’histoire de Batman dans leur librairie de bandes dessinées locale aujourd’hui.

Batman: Malédiction du chevalier blanc # 6 est disponible dès maintenant.

