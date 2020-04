HarmonyOS était un bluff de Huawei, ils continueront avec Android

HarmonyOS est apparu comme la meilleure alternative pour Huawei pour faire face au blocus commercial américain, une mesure qui, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, a empêché la société chinoise continuer à utiliser les services et applications Google, un élément fondamental de l’expérience Android que nous connaissons tous.

C’est très simple à comprendre. Pensez à Android et supprimez maintenant les applications Google, ses services et le Google Play Store. Déchirant, non? Eh bien, c’est la réalité à laquelle Huawei a dû faire face l’année dernière, et c’est pourquoi HarmonyOS est devenu une alternative au système d’exploitation mobile de Google.

Je me souviens parfaitement que, au début du blocus, il y avait de grandes attentes autour d’HarmonyOS, quelque chose auquel Huawei lui-même a contribué, mais à la fin l’entreprise a décidé d’utiliser la version Android sans les services et applications Google, et le compléter avec ses propres services et avec différentes applications. L’AppGallery est le magasin d’applications de la société chinoise et un pilier central des services mobiles Huawei, “substitut” des services mobiles Google.

HarmonyOS aurait besoin de 300 ans pour concurrencer Android et iOS

Si clair Ren Zhengei, PDG de Huawei, qui a expliqué dans une récente interview qu’il était convaincu que la majorité des les consommateurs ne seraient pas disposés à acheter un smartphone qui utilise un système d’exploitation autre qu’Android et iOS, deux plateformes qui dominent actuellement le marché des smartphones et qui sont, en fait, les seules vraies alternatives pour le consommateur.

Cela explique pourquoi Huawei a préféré utiliser Android même s’il ne pouvait pas accéder aux services et applications Google.. Le lancement d’un smartphone Android, bien qu’il manque de tels services et applications, n’est pas la même chose que le lancement d’un smartphone avec HarmonyOS, le simple fait que le consommateur découvre qu’il apporte un système d’exploitation “rare et peu connu” aurait grandement affecté aux ventes des derniers smarpthones du géant chinois.

Ce n’est pas compliqué, si vous lancez un smartphone Android, vous avez l’avantage qu’il s’agit d’un système d’exploitation bien connu et populaire, le consommateur reste d’abord avec cela, puis plonge déjà (ou non) dans le sujet des services et applications Google. Par contre, si vous lancez un smartphone avec HarmonyOS vous avez une barrière importante pour démarrer arrête directement le consommateur.

Au sujet de 300 ans, il est clair que Ren Zhengei l’a dit avec une touche d’humour, mais il est parfaitement compris ce qu’il voulait dire, qu’HarmonyOS aurait besoin plusieurs années et plusieurs millions de dollars pour atteindre un niveau de popularité et de fonctionnalité comparable à Android et iOS.