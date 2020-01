Harry Potter: les tenues du professeur de Poudlard, classées du meilleur au pire

Comme toute école normale, les élèves aiment certains professeurs et membres du personnel plus que d’autres. Qu’ils facilitent l’apprentissage du sujet, qu’ils aient une grande personnalité ou qu’ils donnent simplement l’impression qu’un élève est bon dans ce domaine, il y a toujours quelque chose. La même chose peut être vue à Poudlard – la série de livres ou la saga du film Harry Potter. Tout le monde a le professeur qu’ils ont hâte de voir à l’écran ou de tourner la page pour en savoir plus. Les professeurs de Poudlard sont tout aussi importants dans l’histoire que le trio d’or. Ils aident à apprendre à Harry et aux autres à être de grands sorciers et sorcières et à leur enseigner des leçons de vie.

Le costume digne dans les films était incroyable. Mais quels professeurs semblaient être les meilleurs chaque jour pour enseigner leurs cours de sorcier?

10 Albus Dumbledore

Bien sûr, le professeur le mieux habillé serait le directeur, Albus Dumbledore. À l’époque où il était professeur, il enseignait la défense contre les arts sombres. Albus sentait que c’était la bonne classe à enseigner, car il savait que le danger était sur lui et ses élèves alors que Grindelwald devenait de plus en plus puissant.

Le professeur Dumbledore a fière allure – même dans l’au-delà. Il ne passe jamais un jour sans être la personne la mieux habillée de la pièce. Il ressemble à un sorcier classique avec ses longues robes, ses chapeaux et ses longs cheveux blancs et une barbe pour rassembler l’ensemble. Ces robes argentées avec les détails dorés sont sa meilleure tenue et un look qui devrait être la meilleure tenue de directeur du siècle.

9 Gilderoy Lockhart

Le deuxième sur cette liste est une autre défense contre le professeur d’arts noirs. Le professeur Lockhart était un Serdaigle sang-mêlé lorsqu’il était allé à Poudlard à l’époque. Maintenant, il est un auteur accompli et a remporté de nombreux prix pour avoir été si courageux, héroïque et génial. Mais rien de tout cela n’est vrai, il fait juste croire aux gens qu’il est un grand héros avec le charme de la mémoire.

Alors que Lockhart a truqué presque tout sur sa vie célèbre, il ne peut pas tromper son style. Il va à fond avec chaque tenue. Il porte le meilleur des meilleurs et il le porte fièrement. Cette superbe tenue beige et or fait vraiment ressortir l’attitude pompeuse de Lockhart.

8 Minerva McGonagall

Le professeur McGonagall est juste une femme élégante et sorcière. Elle est la directrice de la maison Gryffondor et également professeur de transfiguration. Avant de devenir professeur, elle a travaillé au Ministère de la Magie pendant deux ans.

Le professeur McGonagall a un grand style. Elle associe une esthétique sorcière à celle d’une femme confiante. Elle associe toujours le chapeau de sorcière parfait avec la robe qu’elle porte pour la journée. L’un de ses plus beaux looks est sa tenue entièrement noire qui a un look plus sombre et directeur plus tard dans The Deathly Hallows.

7 Dolores Ombrage

Maintenant, Dolores Umbridge est une personne horrible et un pire professeur, mais elle est toujours très mignonne. De plus, son bureau était toujours aussi adorablement décoré. Elle est devenue professeur et directrice de Poudlard lorsque Dumbledore a été licencié. Elle a été cruelle et horrible pendant son règne de l’école, mais depuis elle a été remplacée et renvoyée à Azkaban où elle restera. Maintenant, elle ne peut plus tourmenter les moldus nés.

Bien que toutes ses tenues soient entièrement roses, les textures et les accessoires variaient. Sa robe rose avec le col rose plus foncé et le châle rose clair est une belle tenue pour aller avec ses cheveux brun foncé. Elle sait être méchante, mais elle sait aussi s’habiller de façon fantastique.

6 Hagrid

Rubeus Hagrid est un demi-géant professeur de soins aux créatures magiques. Avant d’enseigner ce cours, il était uniquement le gardien des clés et des terrains de Poudlard. Hagrid est également le premier à rencontrer un Harry Potter de onze ans et à le ramener à l’école.

Hagrid a l’air chic dans cette tenue rouge et marron. Il ressemble à une charte géante fantastique classique dans cette chemise rouge à manches longues, un gilet marron et une ceinture noire pour garder le tout ensemble. Hagrid est un gardien de terrain, il a toujours l’air bien en toute occasion.

5 Severus Snape

Severus Snape a toujours été professeur de potions, de défense contre les arts sombres et directeur de Poudlard. Il a un passé compliqué avec la mère et le père de Harry, et l’homme qui ne sera pas nommé. Cela dit, il est dévoué à son enseignement et se révèle être du bon côté.

Snape est un homme sombre et sombre et s’habille comme un. La tenue entièrement noire et les longs cheveux noirs sont une excellente combinaison. Il a toujours porté la même tenue, mais pourquoi réparer quelque chose qui n’est pas cassé, non?

4 Horace Slughorn

Horace Slughorn, comme beaucoup de professeurs, a assisté à Poudlard quand il était un jeune sorcier. Il est ensuite retourné à Poudlard en tant que maître des potions. Le professeur Slughorn est en fait la raison pour laquelle Tom Riddle connaît les Horcruxes.

Allons. Il a fière allure. Le chapeau de graduation, bien que dorky, est fantastique et le fait vraiment ressembler à un professeur incroyablement intelligent. Le nœud papillon classique et le costume marron à rayures avec la robe orange est un geste audacieux, mais il lui va bien.

3 Remus Lupin

Remus Lupin est un gars formidable et il méritait mieux. Non seulement il est un loup-garou, mais il a dû regarder sa femme et tous ses amis mourir, et il n’a jamais pu élever son propre fils. Toute sa vie a été tragique, mais il était l’une des meilleures personnes qu’Harry avait autour de lui.

Cette tenue n’est pas mauvaise. Il a fière allure, mais pour un professeur à Poudlard, il laisse beaucoup à désirer. Les salles de Poudlard sont évidemment une piste de mode et Remus ne donne rien aux autres professeurs contre lesquels se battre.

2 Sybill Trelawney

Sybill Trelawney est professeur de divination à Poudlard. Elle peut facilement faire paniquer toute une classe en voyant sa magie. Son pouvoir est grand, lui permettant même de prédire l’évasion de Peter Pettigrew.

Alors que le professeur Trelawney s’habille définitivement dans un style plus unique, elle a l’air un peu décalée avec ses cheveux crépus et sa robe verte. Sa tenue n’aide pas à empêcher les élèves de penser qu’elle est un peu folle, surtout après avoir prédit la mort de certains de ses élèves.

1 Pomona Sprout

Pomona Sprout est professeur et chef du département d’herbologie. Elle est également la directrice de la maison Poufsouffle. C’est une femme très courageuse, car elle et ses élèves ont attaqué l’armée de Voldemort avec des pièges du diable et de nombreuses autres plantes nuisibles.

On dirait qu’elle porte un sac de pommes de terre. Elle travaille avec de la terre et de la terre, mais elle a juste besoin de l’éclaircir un peu. Perdez la couleur brune du sac de pommes de terre et elle serait prête à partir. Peut-être un nouveau chapeau aussi. Qui sait.

