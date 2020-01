Harry Potter: pourquoi JK Rowling ne pourrait jamais tuer Hagrid

le Harry Potter la série a vu de nombreux personnages mourir, bons ou mauvais, mais il y a un J.K. Rowling savait qu’il devait vivre jusqu’à la fin, car il avait un grand rôle dans une scène très puissante dans le dernier livre: Hagrid. Des lecteurs du monde entier ont découvert le monde sorcier en 1997 avec Harry Potter et la pierre philosophale, et ont suivi les aventures de Harry Potter et de ses amis à travers six autres livres, culminant en 2007 avec Harry Potter et les reliques de la mort.

The Wizarding World est passé au grand écran entre 2001 et 2011, le dernier livre étant divisé en deux films. La série de films Harry Potter a présenté un nouveau public à Harry et à sa compagnie, et de nombreux personnages sont devenus des favoris instantanés grâce à la façon dont ils ont été représentés, parmi ces Hagrid, le sorcier semi-géant qui travaillait comme garde-chasse à Poudlard. Hagrid faisait partie de l’histoire de Harry depuis le début, étant celui qui a sauvé le garçon qui vivait des ruines de sa maison à Godric’s Hollow, après le meurtre de ses parents par les mains de Lord Voldemort.

Hagrid a retrouvé Harry 11 ans plus tard, quand il a été chargé de le réintroduire dans le monde sorcier, et était très présent dans sa vie depuis qu’ils sont devenus des amis proches. Avant la publication de Deathly Hallows, beaucoup s’attendaient à ce que Hagrid meure, mais cela n’était jamais dans les plans de Rowling car il avait un rôle très important à jouer dans le livre final.

Dans une interview pour les fonctionnalités supplémentaires du DVD Deathly Hallows – Part 2, Rowling a déclaré à la star de Harry Potter Daniel Radcliffe que l’idée qu’elle avait initialement pour le premier chapitre du livre final était “des ordures”, mais il y a un détail qu’elle en a sauvé. Rowling a expliqué que “dans la première année d’écriture”, elle avait un croquis de ce qu’elle pensait être le dernier chapitre, et elle a toujours su qu’elle travaillait vers le point où Hagrid a transporté le corps “mort” de Harry hors de la forêt. Rowling a ajouté qu’elle savait qu’il y aurait une bataille finale à Poudlard, que Harry marcherait jusqu’à sa mort, et elle a même «planifié le retour des fantômes».

Cette scène est ce qui a gardé Hagrid en vie tout au long de la série, même s’il “aurait été naturel de tuer à certains égards”. Rowling a expliqué que c’était une image parfaite pour elle parce que «c’était Hagrid qui l’avait ramené au monde et Hagrid qui le ramènerait», et à cause de cela, Hagrid n’a jamais été en danger. Cette scène particulière de Hagrid transportant le corps «mort» de Harry hors de la forêt dans Deathly Hallows (et, dans le cas de la série de films, Deathly Hallows – Partie 2) et l’emmenant à Poudlard pour que tout le monde puisse le voir était aussi puissante sur le papier comme c’était sur grand écran, et ça n’aurait pas eu le même impact si ça avait été un personnage différent portant Harry.

Hagrid a eu de la chance que Rowling ait eu un plus grand plan pour lui dès le début, ou il aurait eu le même sort que Sirius Black, Albus Dumbledore, Remus Lupin et d’autres personnages très proches de Harry qui sont morts à la bataille de Poudlard ou avant , tout pour garder le garçon qui vivait en sécurité.

