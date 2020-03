Harry Potter RPG laisse entrevoir 8 types de magiciens, chemins de moralité, etc.

Fuites d’informations concernant le supposé monde ouvert Harry Potter Le RPG, et le type de jeu qu’il sera, ont de nouveau refait surface. En 2018, un utilisateur de Reddit a partagé des images divulguées présentant le jeu et plongé Internet dans le trou de lapin sans fin de la spéculation. Les images ont depuis été supprimées de YouTube par Warner Bros.en raison d’une violation du droit d’auteur, mais elles ont apparemment apparu plusieurs fois sur Internet depuis lors. Mis à part le court clip que seule une petite poignée de fans de Harry Potter a pu voir, peu ou pas d’informations n’ont été officiellement publiées sur le prochain jeu vidéo Harry Potter RPG.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Bien que Warner Bros. Entertainment Interactive ait rapidement supprimé toute trace des images du jeu de YouTube, la société n’a pas encore confirmé si ce RPG Harry Potter est vraiment en développement. Warner Bros.a récemment lancé un nouveau label de développement de jeux appelé Portkey Games, du nom des portails magiques créés à partir d’objets de tous les jours dans l’univers Harry Potter. Jusqu’à présent, Portkey Games n’a publié que deux titres de jeux vidéo mobiles, mais a confirmé qu’il publierait à l’avenir des logiciels pour consoles. Il n’est pas clair si Portkey Games est derrière le RPG Harry Potter ou si Warner Bros.a confié le jeu à un autre studio.

En relation: La Rocket League rencontre le Quidditich de Harry Potter dans la Ligue des balais

Selon IGN, les informations des fuites passées révèlent que ce nouveau RPG de jeu vidéo Harry Potter sera un titre à la troisième personne en monde ouvert dans lequel les joueurs peuvent créer leur propre sorcière ou sorcier. Comme la plupart des RPG intègrent un système de classe, il existe apparemment huit types différents d’assistants jouables dans le jeu. La spéculation suggère que les joueurs se spécialiseront dans l’une des différentes écoles de magie de la série Harry Potter, comme la transfiguration ou le brassage de potions. Les joueurs ont également la possibilité de choisir une voie morale et de conduire leur personnage vers le bien ou le mal. Cela pourrait conduire à des options de personnalisation de personnage très uniques, et les joueurs pourraient ne pas avoir à créer un étudiant Serpentard snob pour devenir un sorcier noir.

Une information intéressante divulguée suggère que le RPG Harry Potter pourrait avoir lieu bien avant la naissance de Harry. Le jeu se déroule apparemment dans les années 1800. Si cela est vrai, les fans pourraient explorer des parties du monde sorcier jamais vues ou évoquées dans les films ou les romans. Le studio derrière le jeu aurait la liberté de donner sa propre tournure au monde et d’ajouter une nouvelle couche de charme historique à Poudlard que nous connaissons et aimons. La période du jeu aura un impact énorme sur les personnages et les visages familiers avec lesquels les joueurs interagissent de la série Harry Potter. Si le jeu se déroule vraiment à la fin du 19e siècle, les joueurs pourraient potentiellement rencontrer un adolescent Albus Dumbledore.

Les fans spéculent également qu’un jeu vidéo Harry Potter ayant eu lieu dans le passé pourrait s’appuyer davantage sur les ancêtres de Tom Riddle, l’ancien élève de Poudlard qui serait un jour connu sous le nom de Lord Voldemort. De nombreux personnages de J.K. Le monde fictif de Rowling a une histoire familiale élaborée, comme le parrain de Harry, Sirius Black. La quantité de matériel intact qui ne demande qu’à être développé dans l’univers de Harry Potter est apparemment illimitée. Fans de Harry Potter et les RPG attendent avec impatience l’annonce officielle de ce titre et la chance d’explorer un monde complètement original au sein de J.K. Le fantasme de Rowling.

Suivant: Les choses que les jeux mondiaux ouverts se trompent – et comment le souffle de la nature leur a donné raison

Source: IGN

The Last Of Us Part 2 Developer Naughty Dog accusé de culture Crunch

A propos de l’auteur

Thomas Mazzaferro est un écrivain et illustrateur de Long Island, New York. Il a toujours été obsédé par la musique, les jeux, l’art et les films de toutes les époques. Thomas est un connaisseur de tout ce qui concerne Nintendo et un fan incomparable de Legend of Zelda. Il écrit maintenant en tant que rédacteur de Gaming News pour ..

En savoir plus sur Thomas Mazzaferro