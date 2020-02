Haunting of Hill House Saison 2 est également une brillante promesse Star

La hantise de Hill House La star Oliver Jackson-Cohen promet aux fans que la saison 2 de la série, The Haunting of Bly Manor, est tout aussi brillante. The Haunting of Hill House a fait ses débuts sur Netflix en 2018 et a rapidement fait son chemin dans le cœur et l’esprit des fans d’horreur avec sa réinvention du roman de Shirley Jackson de 1959 du même nom. Il a présenté son histoire dans le passé et le présent, suivant la famille Crain brisée alors qu’ils affrontent leurs démons, réels et imaginaires.

Bien qu’il semble que The Haunting of Hill House soit une série d’une saison, Netflix ne pouvait pas nier le succès de l’émission et a commandé une deuxième saison. Cependant, la deuxième saison ne continuerait pas avec l’histoire suivant les Crains. Au lieu de cela, le service d’abonnement en streaming a annoncé qu’il s’agissait d’une série d’anthologies avec la deuxième saison intitulée The Haunting of Bly Manor. Cette saison s’inspirera de la nouvelle d’Henry James The Turn of the Screw, qui suit une gouvernante affectée à une maison qu’elle croit bientôt hantée. Bien que la série télévisée ne soit pas une adaptation directe, son intrigue comportera probablement certains de ces éléments. Heureusement, le créateur de l’émission, Mike Flanagan, continue de répéter que la nouvelle saison sera plus effrayante que la première.

Jackson-Cohen promet que The Haunting of Bly Manor sera aussi brillant que son prédécesseur. Dans une interview exclusive avec ., il a reconnu l’éclat de The Haunting of Hill House, tout en exprimant sa confiance dans la saison 2. Il a déclaré:

Le plus dur, c’est que The Haunting of Hill House était – cela me donne l’impression d’être arrogant – un spectacle si brillant. J’ai vraiment adoré. C’était une histoire tellement incroyable, ce que Mike avait fait. Et donc la chose difficile a été, comment va-t-il en faire un deuxième et ce sera tout aussi brillant?

Et il l’a fait, ce qui est tout simplement phénoménal. Nous avons terminé le tournage. … J’ai quitté The Invisible Man pour aller commencer sur Bly Manor, et c’est toute l’histoire. Il est tellement intelligent, Mike Flanagan.

Une partie de la distribution originale de The Haunting of Hill House revient pour Bly Manor. Cependant, ils incarneront différents personnages dans la nouvelle saison, un peu comme le fonctionnement de la même horrible histoire d’horreur américaine. Cela inclut Jackson-Cohen, avec Henry Thomas, Kate Siegel, Victoria Pedretti et Catherine Parker. L’actrice Carla Gugino a également exprimé son intérêt à revenir dans la série dans un nouveau rôle. Cette fois, il y a plusieurs nouveaux visages, dont T’Nia Miller, Rahul Kohli, Amelia Eve, Amelie Smith et Benjamin Ainsworth.

Une partie de ce qui a rendu The Haunting of Hill House si effrayant était le niveau de détail mis dans la série. Bien sûr, il y avait des peurs de saut et des images horribles de la “Dame au cou courbé” qui laissaient les téléspectateurs crier. Cependant, la partie la plus effrayante de la série impliquait les fantômes cachés à la vue dans le fond des scènes – ces aperçus du surnaturel garderaient les fans éveillés toute la nuit. Bly Manor comportera probablement certains des mêmes détails, peut-être d’une manière nouvelle et encore plus effrayante.

