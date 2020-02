Haut-parleur Bluetooth extérieur Xiaomi Mi, bon marché et résistant à l’eau

Xiaomi élargit son écosystème et en lance un nouveau Haut-parleur Bluetooth compact et peu coûteux, le Haut-parleur Bluetooth d’extérieur Mi. Un appareil qui, vu son bon marché, sa longue autonomie et son design compact et essentiel, pourrait être un excellent achat pour ceux qui recherchent un haut-parleur Bluetooth à emporter avec eux presque partout, en l’attachant au sac à dos, au sac ou aux poches, à partir du moment où il est fourni avec la sangle appropriée.

Dommage cependant qu’au moins pour le moment Le haut-parleur Bluetooth extérieur Mi a été mis à la disposition exclusivement du marché indienet n’est pas disponible sur les chaînes officielles italiennes.

Haut-parleur Bluetooth extérieur Xiaomi Mi, caractéristiques et prix

Haut-parleur Bluetooth extérieur Xiaomi Mi offre un son d’une puissance de 5W e prend en charge les assistants vocaux Google et Apple, ce qui permet d’interagir avec Google Assistant et Siri en appuyant simplement sur le bouton d’activation approprié. L’enceinte est également équipée d’un clé grâce à quoi il est possible répondre ou terminer un appel téléphoniqueet intègre un microphone haute sensibilité ce qui garantit une excellente qualité d’appel.

Au-delà de ça, Haut-parleur Bluetooth extérieur Xiaomi Mi soutient la Technologie Bluetooth 5.0 et a obtenu la certification IPX5, il est donc résistant à l’eau. Le point fort de cet appareil (en plus du prix)? Son autonomie. Ce haut-parleur est en effet équipé d’un Batterie de 2000 mAh qui garantit jusqu’à vingt heures de lecture de musique sur une seule charge. Haut-parleur Bluetooth extérieur Xiaomi Mi est en vente au prix de environ 18 euros sur le site officiel de Xiaomi India.