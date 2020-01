Haut-parleur intégré, 295 $, date de lancement potentielle le 25 janvier

Les détails entourant un nouvel appareil Skagen Falster 3 Wear OS viennent de fuir avec la permission d’Amazon. Bien qu’il ne semble pas y avoir eu d’annonce pour le nouvel appareil, une liste de celui-ci est apparue silencieusement sur le site du détaillant, révélant des photos de la montre, une poignée de spécifications, des caractéristiques, des dimensions physiques et un prix: 295 $. En fait, vous pouvez même le précommander maintenant, avec une date de sortie prévue le 25 janvier.

Capture d’écran de la liste des produits Amazon, au cas où elle serait retirée. (Également sauvegardé sur Internet Archive ici.)

Les sections de description et de spécifications du produit sur Amazon sont toujours vides, et c’est généralement là que la plupart de la viande pour la liste d’un produit donné vit finalement, mais le résumé de l’élément à puces en haut contient de nombreux détails à travers les trois coloris (silicone noir, silicone bleu et Gunmetal Steel Mesh) plus une tonne de photos:

Images de coloris en silicone noir.

Le Falster 3 atterrira avec 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. Le SoC n’est pas répertorié par nom, mais si la spécification Bluetooth LE 4.1 doit être approuvée, cela pourrait être alimenté par l’ancienne plate-forme Wear 2100 comme le Falster 2, plutôt que par la plus récente (et meilleure) 3100, qui prend en charge Bluetooth LE 4.2. (La version Bluetooth est peut-être répertoriée par erreur. Pousser un appareil Wear OS à 300 $ avec un chipset plus ancien me semble une très mauvaise idée.) Les autres options de connectivité incluent le Wi-Fi 802.11 b / g / n et le support Google Pay via NFC . Son écran rond, vraisemblablement AMOLED, mesurera 1,28 “à une résolution de 416×416.

Blue Silicone (maintenant avec une bande de finition maille) et coloris Gunmetal Steel Mesh.

Physiquement, il ressemble au Falster 2, bien que les bandes en silicone aient maintenant une surface semblable à un maillage, rappelant plus les bandes métalliques. Contrairement à la montre plus ancienne, cependant, le Falster 3 a un haut-parleur, il peut donc passer des appels et répondre via l’Assistant depuis votre poignet. La fréquence cardiaque et le suivi de l’activité sont intégrés, il est donc vraisemblablement doté d’un capteur de fréquence cardiaque, bien que les images masquent cette partie du boîtier. Dimensions du boîtier horloge à 44 mm, avec une bande de 22 mm. Comme avec les précédents Falsters (et la plupart des appareils Wear OS), il se chargera via un «chargeur rapide» magnétique USB, qui peut le recharger jusqu’à 80% en moins d’une heure. La durée de vie de la batterie est décrite sur la liste d’une couleur comme d’une durée de vingt-quatre heures, tandis qu’une autre indique “plusieurs jours” en raison de nouveaux “modes de batterie intelligents”.

La smartwatch Wear OS-powered fonctionnera 295 $ selon la liste, ce qui vous permet d’en pré-commander un en ce moment même, avec une date de sortie prévue le 25 janvier – probablement la date de lancement officielle, si ce n’est pas un espace réservé.