haute performance à petit prix

Micron a dévoilé sa nouvelle gamme de disques SSD hautes performances, la série Crucial P5, destinée au marché grand public. Tous les modèles qui composent cette série utilisent le Format M.2 et interface PCIE sous protocole NVME pour offrir des vitesses de transfert qui n’ont rien à envier aux autres modèles plus chers: jusqu’à 3 400 Mo / s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo / s en écriture séquentielle.

Ce sont de très bonnes valeurs qui sont maintenues dans presque tous les modèles qui composent la série de SSD Crucial P5 de Micron, à la seule exception de la version 250 Go, qui maintient 3 400 Mo / s en vitesse de lecture séquentielle mais réduit à 1400 Mo / s la vitesse d’écriture séquentielle. C’est une baisse importante, mais en tout cas elle continue à offrir un très bon rapport qualité / prix, surtout si l’on considère son prix, 55 dollars.

Je sais ce que vous pensez, que pour obtenir ce prix bas, Micron a dû utiliser la mémoire NAND Flash QLC dans ces nouveaux SSD. Eh bien non, la société a confirmé que toutes les unités utilisent Mémoire NAND Flash TLC, bonne nouvelle puisque, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, ce type de mémoire se caractérise par le stockage de trois bits par cellule au lieu de quatre comme la mémoire QLC, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue.

Le SSD dont vous avez besoin pour mettre à jour votre PC

Les nouveaux SSD hautes performances que Micron a introduits dans la série Crucial P5 se présentent comme une excellente mise à niveau pour mettre à niveau ou monter un PC et le préparer à l’arrivée de consoles nouvelle génération. Ceux d’entre vous qui nous lisent quotidiennement savent déjà que la Xbox Series X aura un SSD fonctionnant à 2400 Mo / s, tandis que le SSD PS5 atteindra 5500 Mo / s.

Lorsque les deux consoles arriveront, les développeurs utiliseront plus intensivement les SSD hautes performances, ces ils commenceront à être utilisés de manière optimale et feront une différence croissante. Il ne sera pas impossible de jouer avec un disque dur ou un SSD SATA III, mais avoir un SSD PCIE hautes performances fera une différence importante, et grâce au Crucial P5, nous pouvons nous préparer à faire face à cette transition sans avoir à faire un gros investissement.

Comme nous l’avons dit, le modèle de 250 Go coûtera 55 $. Nous n’avons pas de détails sur le prix des autres modèles, mais vous pouvez vous attendre à ce que la version 500 Go coûte moins de 90 $ et les versions 1 To et 2 To à environ 140 $ et 250 $. Tous les modèles ont une durée de vie de plus de deux millions d’heures et sont soutenus par garantie de cinq ans.