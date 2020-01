HAWKEYE: FREEFALL # 1 montre pourquoi Clint est le meilleur vengeur

Les films Avengers ont donné à Clint Barton alias Hawkeye une place aux côtés des héros les plus puissants de Marvel. Mais dans les films, comme dans les bandes dessinées, l’archer était souvent mis de côté en faveur de crises cosmiques qui mettent fin au monde. Comme son titre l’indique, le lancement de Hawkeye: chute libre # 1 trouve Clint sans attaches et sans but dans sa nouvelle mini-série solo. Jusqu’à pas un, mais deux nouveaux méchants ont fait irruption pour jeter son zen par la fenêtre.

Dès l’instant où Hawkeye: Freefall a été annoncé par Matthew Rosenberg et l’artiste Otto Schmidt, les fans savaient que le héros était entre de bonnes mains. Rosenberg a expliqué que, même s’ils sont certifiés Avenger, les livres Hawkeye sont rares. Donc, dans l’histoire et sans, Rosenberg et Schmidt ont décidé de faire de Hawkeye: Freefall la meilleure histoire possible pour les fans du héros. On ne sait pas ce que l’avenir réserve à Clint, mais à en juger par le premier numéro, cette série trouve la marque.

La bonne nouvelle? Hawkeye: Freefall # 1 est exactement ce que les fans espéreront, qu’ils reviennent ou qu’ils lisent pour la première fois. Dès la première page, Rosenberg prend les clichés les plus usés de Clint – qu’il n’est qu’un “ gars avec un arc ” dans un monde de super-héros – et le transforme en énoncé de mission. Clint se tient parmi un entrepôt plein de criminels à louer se demandant ce qui pousse les gens à faire des choses stupides, concluant “certaines personnes adorent le plaisir. Certains ne savent pas quoi faire d’autre.” Des mots qui s’appliquent à lui-même en tant que chef du crime qu’il est là pour capturer.

Cette dualité intelligente porte à travers les deux feuilles éventuelles de Clint, en commençant par l’antagoniste en chef, The Hood. Le patron du crime masqué est présenté comme un produit de la corruption, pas une source de celle-ci, ni même un bénéficiaire. La narration de Clint accepte que Parker Robbins se soit transformé en The Hood en raison d’aucune autre option, et un compromis en amenant un autre. Et comme le héros et le méchant supposés lancent des coups à la fois physiques et verbaux, ils se révèlent être un match de franchise, de confiance et même d’humour. Tout cela illustre les avantages d’un héros comme Hawkeye. Ce n’est pas un surhumain qui lutte contre les ténèbres, et ses incarnations némésiques du mal ne le sont pas non plus.

Il en va de même pour les jokers jetés sur les lecteurs dans le premier numéro, à commencer par le nouveau tueur portant le vieux costume Ronin de Hawkeye, et en supprimant les voitures blindées et le S.H.I.E.L.D. agents au volant. Lorsque Bucky Barnes et Sam Wilson alias le Falcon viennent interroger Clint, leur spycraft et leurs super-héros habituels les ont convaincus que l’affaire est en noir et blanc. Mais avec Ronin épargnant la vie d’un agent et la mallette pour laquelle il est venu pour un mystère, les choses ne sont pas aussi coupées et sèches qu’elles semblent.

Quiconque a été témoin de l’arrivée d’Otto Schmidt dans Green Arrow: Rebirth savait que son flair pour l’énergie pop-off, l’action, la comédie et l’expressivité chanterait avec un héros comme Clint, et les résultats de ce premier numéro parlent d’eux-mêmes. Capturant la légèreté du comportement de Clint, mais capable de se transformer en amer et dangereux tout aussi rapidement, l’œuvre de Schmidt ferait de Freefall une recommandation facile même sans le script de Rosenberg. Mais les fans peuvent être reconnaissants de ne pas avoir à choisir, attendez seulement l’arrivée du prochain numéro.

Hawkeye: chute libre # 1 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

