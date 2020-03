Hawkeye n’est pas vraiment un fan du film JOKER de DC

Si vous demandez à un fan moyen de films de bandes dessinées, ou même à des bandes dessinées, ils vont probablement affirmer que Marvel et DC Comics sont des ennemis jurés, des adversaires de toujours dans la sphère des super-héros. Et même si cela peut être une exagération, un Avenger a fait connaître son opinion: Hawkeye alias Clint Barton ne se précipite pas pour voir la version de Jaquin Phoenix de Joker de sitôt.

D’ordinaire, cela ne semble pas être un fait qui mérite d’être commenté, compte tenu du peu de temps dont dispose votre Avenger moyen pour … enfin, autre chose que la vengeance. Et la même chose s’appliquerait à la mission actuelle de Clint dans les pages de Hawkeye: chute libre. Fonctionnant non seulement comme son célèbre personnage super-héroïque, mais aussi comme le mystérieux nouveau Ronin, Clint a à peine le temps pour sa nouvelle petite amie, sans parler d’une sortie au box-office actuelle. Pourtant, la nouvelle référence aux films DC dans l’univers comique de Marvel ne devrait pas être manquée par les fans. Surtout pas par ceux qui cherchent à donner à Clint un morceau de leur esprit pour sa prise chaude.

La référence vient dans les pages de Hawkeye: Freefall # 3Bryce qui a découvert le retour secret de Clint à Ronin, peu de temps après que le grand secret de Clint a été révélé dans le numéro précédent. C’était le pirate informatique, décrochant lui-même une nouvelle mission en tant que «l’homme à l’oreille de Hawkeye», soutenant ses missions sur le terrain avec des informations vitales. Dans le cas de Hawkeye: Freefall # 3, cela signifie de lui apprendre un film en cours, dans lequel le protagoniste “a tué ces trois gars dans le métro. Après cela, tout est devenu bizarre”. Certes, une description immédiatement reconnaissable du Joker de Todd Phillips. Un film qui, selon Clint, “sonne vraiment stupide.”

On pourrait dire que c’est DC qui prend le dessus dans ce dernier échange de coups – Clint n’est pas trop intéressé par la performance Joker de Joaquin Phoenix, tandis que la Justice League explique pourquoi Thanos du MCU est un crétin. Nous attendrons la prochaine série de références inter-univers et les partagerons dès leur arrivée. En attendant, lisez la suite pour les détails complets de la sollicitation pour Hawkeye: Freefall # 4, dans lequel Clint Barton apprend que Daredevil est aveugle … en quelque sorte.

HAWKEYE: FREEFALL # 4Date de sortie: 11 mars 2020Écrit par: Matthew RosenbergArt par: Otto SchmidtCouverture par: Kim JacintoDaredevil informe Hawkeye de la formation d’un nouveau groupe de travail. Ils ont une mission: arrêter le dangereux nouveau Ronin avant qu’il ne déchire la ville. Clint se joint à lui, mais il ne peut s’empêcher de remarquer que Ronin obtient des résultats. De quel côté est-il vraiment? Et alors que la propre chasse de Hawkeye au Cap s’intensifie, il est sur le point de se retrouver dans le collimateur de l’un de ses ennemis les plus dangereux de tous les temps …

Hawkeye: Chute libre # 4 arrive le 11 mars 2020.

