Haylou Solar, la smartwatch incontournable à moins de 20 euros

Avec un aspect minimal et les caractéristiques les plus essentielles, le nouvelle montre connectée de marque Haylou, société partenaire de Xiaomi, offre tout ce qui est nécessaire pour offrir une montre intelligente, mais à un prix extrêmement compétitif. Il s’appelle Haylou Solar, a un boîtier circulaire et une sangle en silicone souple et respirante, facilement remplaçable et avec différents trous de réglage, de manière à envelopper adéquatement tous les types de poignets, du plus fin au plus robuste.

Haylou Solar, tout ce dont vous avez besoin à un prix super bon marché

Haylou Solar est équipé d’un Écran couleur 1,28 pouces avec la résolution i 240 x 240 pixels, qui peut être personnalisé avec une série de cadrans spécialement conçus et qui montre des couleurs vives dans toutes les conditions d’éclairage. Cette montre intelligente prend bien en charge douze modes sportifs (course à pied, marche, vélo, escalade, spinning, yoga, tapis roulant, entraînement gratuit, danse, basket-ball, football, aviron) et garde une trace de vos progrès en fonction du mode défini, en calculant la distance parcourue, les calories brûlées et d’autres informations . Tout peut alors être facilement consulté depuis l’application Hylou Fit.

Au-delà, il est possible afficher les notifications directement sur la montre intelligente, utilisez le chronomètre, le minuteur, consultez les prévisions météo, activez le mode détente, démarrez le lecteur de musique, recherchez le smartphone, et il est évidemment possible de surveiller la fréquence cardiaque H24.

Haylou Solar il est équipé d’une batterie de 210 mAh, capable de assurer un mois d’autonomie en veilleou jusqu’à 15 jours avec un moniteur de fréquence cardiaque constamment actif. À l’heure actuelle, la smartwatch est disponible pour le marché chinois au prix de 149 yuans, soit environ 19.40 euros au taux de change actuel. Nous n’avons aucune information sur une quelconque disponibilité en Italie.