HBO Exec dévoile les informations provisoires de la version préliminaire de Game Of Thrones Prequel Show

L’émission très attendue de Game of Thrones, House of the Dragon, arrivera probablement en 2022, a révélé un dirigeant de HBO. Variety a eu le scoop lors de l’événement de presse Television Critics Assocation, où le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, a déclaré au site que 2022 était sa “meilleure estimation” pour la date de sortie de l’émission.

Il y a eu plusieurs séries dérivées de Game of Thrones en développement à un moment donné au cours des dernières années, d’autant plus que la saga principale s’est précipitée vers sa conclusion controversée en 2019. Cette préquelle particulière n’est pas la série mettant en vedette Naomi Watts qui a été annulée de retour en novembre; ce spectacle aurait été intitulé Bloodmoon et aurait eu lieu pendant la longue nuit, un hiver extra-long légendaire dans la mythologie de la série. Au lieu de cela, House of the Dragon se concentrera sur les Targaryen et leurs premières conquêtes à Westeros, ce qui le place à quelques centaines plutôt que plusieurs milliers d’années plus tôt que la série principale.

En novembre, lorsque le spectacle a été annoncé, Bloys a déclaré à HBO “regardez[s] hâte d’explorer les origines de House Targaryen et les premiers jours de Westeros avec Miguel, Ryan et George. “George est, bien sûr, le créateur et auteur de la série George RR Martin, tandis que les deux autres auxquels il se réfère sont le vétéran du GoT Miguel Sapochnik, qui servira de showrunner et dirigera plusieurs épisodes (y compris le pilote), et l’écrivain Ryan Condal, qui sert également de co-showrunner.

Plus récemment, Bloys a déclaré à Variety que la préquelle planifiée précédemment n’était pas morte en raison de problèmes flagrants particuliers, mais qu’elle ne s’était tout simplement pas réalisée.

“Les pilotes – parfois ils se réunissent, parfois ils ne le font pas … Et je dirais que c’était très bien le cas ici. Il n’y a rien que je voudrais signaler et dire” Oh, c’était le problème “”, aurait-il dit. . En comparaison, House of the Dragon est largement basé sur le livre de Martin Fire 2018, une épopée targaryen écrite comme un texte d’histoire. “L’un des avantages de ‘House of the Dragon’ est qu’il y avait un texte de George et qu’il y avait un peu plus de feuille de route”, a déclaré Bloys.

Avec ce nouveau spectacle de Game of Thrones qui semble de plus en plus susceptible de se produire, une question demeure pour nous: George parviendra-t-il à terminer le prochain livre de la série – sans parler de celui qui suit – avant encore un autre chapitre de cette histoire est racontée à l’écran? J’espère.