HBO Max: date de sortie, prix et tout ce que nous savons

HBO Max est la tentative de WarnerMedia de poser le gant à Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus, et sa sortie approche à grands pas. En ce qui concerne les téléviseurs et autres appareils cette année, il proposera plus de 10000 heures de contenu au lancement, avec du contenu comme Cartoon Network, CNN, DC Comics, TNT, Crunchyroll et Sesame Workshop, ainsi que certains HBO stellaires originaux.

HBO Max, soutenu par le géant des communications AT&T, a écrit de gros scalps pour assurer des émissions à son service. Cela comprend tous les épisodes de la sitcom Friends des années 90, The Big Bang Theory, ainsi que Rick et Morty, la nouvelle version de Doctor Who et la bibliothèque complète de South Park. En parlant de la sitcom qui fait une pause depuis 2004, une réunion d’amis semble maintenant très proche de devenir une réalité.

HBO Max se vantera également de ses propres exclusivités destinées à rendre envieux les téléspectateurs de services rivaux, y compris diverses séries originales. Mais cela vous suffira-t-il pour payer un autre service de streaming? Voici tout ce que vous devez savoir pour prendre une décision éclairée avant la date de sortie de HBO Max.

HBO Max sera lancé plus tard cette année: il sera lancé en mai 2020. Cela a été révélé lors d’un événement pour investisseurs en octobre, mais nous ne savons pas encore le jour précis en mai où nous plongerons dans nos favoris bien-aimés dans la timonerie de HBO.

Prix ​​HBO Max: ce qu’il vous en coûtera chaque mois

(Crédit d’image: WarnerMedia)

HBO Max coûtera 14,99 $ (environ 11 £, 22 $ AU) par mois. Cela le place à l’extrémité la plus chère du spectre des services de streaming. Cependant, c’est également le même prix que HBO Now, et HBO Max devrait offrir beaucoup plus de divertissement pour votre argent durement gagné. En comparaison, Disney Plus coûte 6,99 $ par mois, tandis que le niveau standard de Netflix est de 12,99 $. L’objectif d’abonnés de HBO Max est de 50 millions d’ici 2025 – beaucoup selon les normes de quiconque, mais étant donné que HBO comptait 54 millions d’abonnés aux États-Unis en 2017, ce n’est vraiment pas hors de question.

HBO Max ne remplacera pas HBO Go et HBO Now: les deux services devraient apparemment continuer, bien que HBO Max ait été qualifié de “cheval de bataille” des efforts de Warner pour la télévision payante. Pourtant, étant donné qu’il existe trois variantes sur la plate-forme, vous trouverez ci-dessous une ventilation de leurs différences.

HBO Max vs HBO Go vs HBO Now: quelle est la différence?

Un problème potentiel auquel HBO est confronté est la confusion entre les différents services de la marque HBO. Voici un rapide explicateur. HBO Maxest donc le nouveau service de streaming direct au consommateur sur lequel nous nous concentrons dans cet article. HBO Now est le service de streaming direct au consommateur existant qui coûte 14,99 $ par mois.

HBO Go, quant à lui, propose le même contenu que HBO Now – mais vous ne pouvez y accéder qu’en bonus avec un abonnement par câble à HBO. De plus, vous pouvez accéder au même contenu HBO sur les deux services via Amazon Prime Video pour 14,99 $ par mois.

Lors du lancement de HBO Max en mai, les abonnés HBO Now peuvent passer à Max pour le même prix mensuel, mais uniquement s’ils sont directement abonnés via hbonow.com. Si vous êtes abonné à HBO Now via un tiers, la FAQ HBO Max dit de «rester à l’écoute pour plus de détails». Le même avis est utilisé pour ceux abonnés à HBO via un câblo-opérateur ou un fournisseur de télévision.

Les personnes abonnées à HBO via des services liés à AT & T, quant à elles, peuvent également regarder tout le contenu HBO Max qu’elles souhaitent sans frais supplémentaires. Si vous avez HBO via AT&T TV ou U-Verse TV, cela vient avec HBO Max. Les personnes abonnées aux services mobiles et à large bande AT&T «premium» auront apparemment l’offre de forfaits avec HBO Max «sans frais supplémentaires».

C’est un peu compliqué à décocher, alors, mais si vous êtes parmi les millions déjà abonnés directement à HBO Now, passer à HBO Max devrait être agréable et simple.

Appareils HBO Max: comment allez-vous pouvoir le diffuser?

(Crédit d’image: Future)

Une liste des appareils compatibles pour HBO Max n’a pas encore été révélée, et ne sera probablement pas avant le lancement. Néanmoins, si HBO Now est une indication, il fonctionnera, espérons-le, sur la majorité des téléphones, tablettes, consoles de jeux, téléviseurs intelligents, Fire TV et Apple TV, à moins de problèmes imprévus.

Fonctionnalités de l’application HBO Max: téléchargements et recommandations expliqués

(Crédit image: HBO Max)

HBO Max vous permettra de télécharger du contenu pour une consultation hors ligne. Il aura également un système de code PIN pour le contrôle parental, des profils personnalisés et des concentrateurs de contenu basés sur la marque, similaires à la façon dont Disney Plus catégorise Star Wars et Marvel. Vous aurez également la possibilité de «co-visualiser» les pages d’accueil qui représentent les goûts de plusieurs personnes dans votre maison.

Si vous en avez marre des recommandations basées sur l’algorithme de Netflix, HBO Max proposera des choix parmi “les talents et les influenceurs”, avec de courtes vidéos accompagnant le contenu qu’ils ont choisi. C’est un peu différent de la façon dont les autres streamers le font. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ce talent comprend des acteurs comme Bill Hader (Barry) et Regina King (Watchmen), qui sont tous deux synonymes de spectacles HBO existants.

HBO Max: émissions et films originaux

Le contenu original est l’élément vital de tout nouveau service de streaming, et HBO Max a beaucoup à faire, aux côtés du contenu provenant de HBO lui-même. Il y a cinq adaptations DC Comics dans le mix, dont La lanterne Verte, une série d’action en direct du producteur d’Arrow Greg Berlanti.

Strange Adventures vient aussi de Berlanti, et cela ressemble à une émission d’anthologie qui “explorera des histoires morales de bout en bout sur la vie croisée des mortels et des surhumains”. Il y a également un spectacle Aquaman animé en trois parties. Appelé Aquaman: roi d’Atlantide, l’émission suivra les premiers jours du règne d’Arthur Curry en tant que roi.

Aussi de DC Comics vient DMZ, une émission sur une guerre civile américaine moderne adaptée par la cinéaste Ava DuVernay. HBO Max deviendra également la nouvelle maison commune du salon DC Universe existant Patrouille du destin – cela, Titans et la série animée Harley Quinn sont des exemples de la façon dont HBO prévoit que Max et DCU fonctionnent en tandem, mais “nous travaillons toujours sur ce que sont ces mécaniciens”, a déclaré un responsable de HBO lors de la tournée de presse hivernale de TCA en janvier. 2020. Elizabeth Banks produira DC Superhero High, imaginant la vie au lycée pour les icônes de la bande dessinée.

Michael Mann dirigera le pilote Tokyo Vice, sur la vie du journaliste américain Jake Adelstein en tant que journaliste policier dans la ville japonaise, qui ressemble à son plus grand swing lors d’un original de conversation – et mettra en vedette Ansel Elgort de la renommée de Baby Driver.

Dune: The Sisterhood est un spin-off du prochain film Dune, avec le pilote partageant un réalisateur à Denis Villeneuve. Anna Kendrick produira également une anthologie d’amour intitulée Aimer la vie. Élevé par des loups est une série produite par Ridley Scott sur deux androïdes élevant un enfant sur une autre planète, alors que le hit culte des années 80 Gremlins vient aussi une série animée.

College Girls, quant à lui, est une émission pour adolescents de Mindy Kaling du Mindy Project. Rap Sh * t parle d’un groupe de rap féminin basé à Miami qui essaie de devenir célèbre. Groupe de recherche, un drame mystère pour adultes de TNT, grand mais ignoré, passe à HBO Max pour ses troisième et quatrième saisons. Drame post-apocalyptique Station Eleven est basé sur le livre du même nom. Made For Love est une adaptation du roman d’Alissa Nutting, avec Cristin Milioti. Génération est une émission produite par Lena Dunham sur la sexualité moderne dans un environnement conservateur. Une nouvelle version du drame pour adolescents Une fille bavarde est en préparation, Kristen Bell revenant en tant que personnage titulaire de la voix uniquement.

Au moins trois films originaux sont en préparation: Superintelligence avec Melissa McCarthy, film d’auteur Laissez-les tous parler de Steven Soderbergh, et la comédie juridique Bobbie Sue avec Gina Rodriguez. Attendez-vous également à une série d’émissions de télé-réalité originales et d’émissions pour enfants, y compris une émission-débat animée par Elmo de Sesame Street, où il posera sans aucun doute des questions profondément personnelles à ses invités.

Et à la suite de la nouvelle qu’Audience Network ne sera plus le foyer d’un contenu original, ce qui soulève des questions sur des séries comme Monsieur Mercedes et Loudermilk, mais des sources affirment qu’au moins trois originaux passent à HBO Max. Cependant, ne vous attendez pas à ce que le contenu Cinemax arrive au service: la production de programmation dans l’entreprise est en train de s’arrêter, ce qui laisse des séries comme Jett et guerrier en territoire inconnu.

HBO Max: émissions et films que vous pourrez diffuser

(Crédit image: Warner Bros.)

Hé, The Fresh Prince of Bel Air est techniquement une émission HBO maintenant! Tout comme de nombreux favoris plus anciens. HBO Max aura un carnet de commandes enviable d’émissions de télévision à binge, nous allons donc énumérer quelques faits saillants ici, même si le calendrier de leurs sorties respectives est un peu flou à ce stade: South Park, Rick et Morty, The OC, The Big Bang Theory, Adventure Time, The Office UK, Luther, Doctor Who series 1-11, The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Westworld, Barry, Veep … En gros, il y a beaucoup à attendre si vous ” ai prêté attention à n’importe quel téléviseur au cours des 20 dernières années.

C’est l’élément clé avec HBO Max: si WarnerMedia en est propriétaire, cela signifie qu’il arrivera probablement à HBO Max à un moment donné. De nouvelles émissions originales de The CW, comme Katy Keene et Batwoman, arrivent sur HBO Max, bien que des émissions plus anciennes comme Riverdale fassent partie d’un accord Netflix préexistant. Des émissions Cartoon Network et Adult Swim feront également partie de l’offre.

Et, bien sûr, il y a HBO lui-même, le réseau câblé par abonnement qui fait toujours la meilleure télévision du monde. Il a été confirmé que tous ses spectacles originaux de 2020 et 2021 arriveront sur le service, ainsi que le tout nouveau prequel de House of Dragon Game of Thrones, à un moment donné dans le futur.

En parlant de grandes émissions de HBO qui pourraient revenir sous une forme différente, THP a rapporté en novembre 2019 qu’un spécial de réunion d’amis était en préparation pour HBO Max. Cependant, lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critic’s Association en janvier 2020, le chef du contenu de HBO Max a déclaré que, bien que les pourparlers soient en cours, “aujourd’hui, malheureusement, c’est peut-être encore” parce que “nous ne pouvons pas sembler tout à fait aligner cet intérêt sur appuyez sur le bouton.

🚨Vos nouvelles émissions HBO préférées seront également disponibles sur @hbomax en 2020🚨✅ @ WestworldHBO✅Succession✅The Righteous Gemstones✅Barry✅ @ TheOutsiderHBO✅Lovecraft Country✅The Undoing✅Run✅Perry Mason✅ The Plot Against America✅Avenue 5✅ Je sais que c’est vrai 29 octobre 2019

Et les films? C’est prometteur. La trilogie Matrix, le Seigneur des anneaux, les films conjurants, les films Lego et les films Gremlins arriveront tous au cours de la première année du service. Il en sera de même pour tous les films Batman et Superman des 40 dernières années.

Notamment, les films Harry Potter ne seront pas sur HBO Max – Universal a un accord de streaming exclusif sur ceux-ci jusqu’en 2025, qui comprend les films Fantastic Beasts. Cependant, les fans auront été encouragés d’entendre les commentaires de Reilly sur le sujet lors de la tournée de presse hivernale du TCA: “Ces discussions se poursuivront. À un moment donné, vous ne pourrez pas avoir notre expérience sans que Harry Potter en fasse partie.”

HBO Max a un autre atout dans sa manche: les droits Studio GhibliLa bibliothèque complète de, y compris Spirited Away et Howl’s Moving Castle. En parlant d’anime, le service de streaming Crunchyroll fournira également une sélection “ organisée ” d’émissions pour HBO Max, qui tourneront tous les trimestres.

Il y a beaucoup d’endroits différents pour puiser du contenu, et vous pouvez vous attendre à ce que les nouveaux films Warner le fassent également. Joker, le film DC de Joaquin Phoenix avec des milliards de dollars de recettes, sera sur HBO Max en 2020.

HBO Max pourrait gagner les guerres de streaming, si le prix ne le ralentit pas

(Crédit d’image: WarnerMedia)

HBO est un nom synonyme de télévision de prestige, depuis des émissions comme Oz et The Sopranos jusqu’à Game of Thrones et Tchernobyl. Avec HBO Max, cela signifiera probablement autre chose, mais cette association est toujours un atout énorme. À l’ère du “ Peak TV ”, HBO a plus que tenu le coup, produisant les goûts de Succession et Watchmen et restant le centre de la conversation télévisée pendant qu’une course aux armements en streaming s’est déroulée autour de lui.

C’est sur cela que HBO Max s’appuie: la meilleure télévision des deux dernières décennies, associée à toutes les grandes marques que Warner peut lui lancer. Tous les services de streaming ne survivront pas à cette guerre des contenus, mais HBO Max a beaucoup dans son coin.

Cela dit, le chef du contenu de HBO Max ne voit pas du tout le paysage actuel en termes de “guerres de streaming”. Au cours de la tournée de presse hivernale de la Television Critic’s Association (via THP), Kevin Reilly est monté sur scène pour admettre qu’il voit la plupart des ménages s’abonner à plusieurs services, plutôt que chacun d’entre eux soit en guerre les uns contre les autres: “Tout cela va être différents produits où chaque ménage va le reconstituer “, a déclaré Reilly.

HBO Max ne sera probablement pas lancé au Royaume-Uni

En octobre 2019, Warner Bros et le diffuseur européen Sky ont renouvelé leur accord de programmation au Royaume-Uni, une partie de cet accord impliquant le co-développement de nouvelles émissions avec HBO Max (via Deadline). Cela signifie qu’il est extrêmement improbable que HBO Max soit lancé prochainement au Royaume-Uni. En effet, le spin-off de Game of Thrones House of Dragon sera lancé sur Sky, tout comme son prédécesseur.

L’avantage pour les abonnés britanniques? Cet abonnement à Now TV devrait vous offrir tout ce contenu HBO pendant des années sans que vous ayez besoin de dépenser plus. Après tout, c’est un petit bassin pour les services de streaming en Grande-Bretagne.