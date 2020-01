HBO Max propose une mise à jour sur l’émission de télévision Green Lantern

DC aime vraiment ses émissions de super-héros en direct. Lors de la tournée de presse hivernale de TCA, Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max, a pu offrir une mise à jour sur la prochaine émission télévisée Green Lantern, initialement annoncée en octobre.

Aubery a déclaré que le réseau “en est encore aux premiers stades de [executive producer Greg Berlanti] et la série, jusqu’à présent, va s’étendre sur plusieurs décennies et se concentrer sur l’histoire d’origine de deux grandes lanternes vertes sur Terre. “Elle a ensuite confirmé que le côté espace de l’histoire impliquerait” un personnage préféré de Green Lantern, Sinestro. “

Pour les fans de DC Comics, un signe de tête à “deux grandes lanternes vertes de la Terre” ne réduit pas particulièrement les choses. Le panthéon des bandes dessinées comprend sept héros de base de Green Lantern de la Terre, chacun avec leurs propres histoires d’origine uniques et quatre autres héros de Green Lantern adjacents de la Terre qui, avec un peu de manœuvre narrative, pourraient éventuellement faire l’affaire. Cela dit, il est certainement possible que l’émission se concentre sur deux des ajouts les plus récents au Green Lantern Corps, Simon Baz et Jessica Cruz, qui ont reçu leur propre titre de copain-flic au début de l’ère de la renaissance de DC en 2016. Leur livre, Green Lanterns, se concentrait principalement sur leurs exploits en tant que lanternes vertes nouvellement enrôlées ayant juridiction sur la Terre, ce qui serait certainement conforme à la focalisation sur la Terre mentionnée par Aubery.

Sinestro, d’autre part, suggère l’implication possible de l’un des personnages les plus célèbres de Green Lantern: Hal Jordan, qui a joué un rôle direct dans le virage éventuel du héros de l’ex-Green Lantern Corps vers le mal et la création du méchant basé sur la peur Corps des lanternes jaunes.

HBO Max sera lancé en mai 2020.

