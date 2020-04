HBO Max rejoint l’offre déjà saturée de plateformes VOD

Annoncé l’été dernier, il semble que l’arrivée de HBO Max est déjà quelque chose d’imminent. Et est-ce que si HBO, HBO Go et HBO Nowel n’étaient pas assez de services de streaming vidéo pour une seule entreprise, nous aurons maintenant une nouvelle segmentation visant à affronter Hulu, Apple TV +, Netflix et le nouveau venu Disney +.

Comme HBO Max l’a elle-même révélé via son compte Twitter officiel, ce nouveau service sera lancé à la fin du mois prochain, date de son arrivée simultanée dans le monde entier. 27 mai prochain.

Ainsi, HBO Max fonctionnera de la même manière que les autres plateformes et services de streaming, générant nouvelle série originale autour d’un immense catalogue de franchises et classiques.

Comme prévu, ce service aura toutes les émissions HBO, y compris des tubes comme Westworld, Game of Thrones, The Sopranos ou The Wire, entre autres; ainsi que certains des Programmes en vedette de Warner Media comme Friends (pour lequel une suite est déjà à l’étude), The Prince of Belair, The Big Bang Theory, Rick and Morty, et tout le contenu de l’univers DC Entertainment.

D’autre part, nous pouvons également trouver du contenu plus ciblé pour les enfants avec des programmes éducatifs tels que Sesame Street; séries et films d’animation pour les jeunes avec Cartoon Network, Crunchyroll, Adult Swim ou les œuvres du Studio Ghibli; tandis que le plus vétéran aura une large sélection de films classiques tels que Citizen Kane, ou des programmes d’information et des documentaires de ..

Pour le moment, les prix et les taux avec lesquels HBO Max arrivera n’ont pas été divulgués, bien qu’il devrait rester en ligne avec le reste des services, prédisant ainsi un abonnement de base proche de 7 euros par mois. Cependant, le fait que la fragmentation du monde du divertissement se poursuive fait que l’utilisateur cesse tout simplement de pouvoir payer tous ces services d’abonnement, les forçant à se passer ou à remplacer ces services entre eux, voire à les ignorer.

Et c’est qu’après avoir franchi une étape énorme contre le piratage, la situation actuelle de saturation et d’abus par les entreprises est à l’origine du retour de ces mauvaises pratiques.