HBO met gratuitement à disposition certains de ses meilleurs contenus

Certaines plateformes de streamimg donnent plus de raisons de rester à la maison, si pour certains l’interdiction ne semblait pas suffisante. À une époque où de nombreuses heures seront passées à la maison, la recherche de divertissement est importante. Avoir plusieurs plateformes d’abonnement pour choisir le contenu peut être une bonne idée. Pour ce faire, et ne laisser personne derrière, HBO a annoncé qu’elle mettrait au grand jour certaines de ses meilleures séries., sans avoir besoin de s’abonner. Une sorte de HBO gratuit pour passer plus de temps.

Cette annonce coïncide avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès de COVID-19 aux États-Unis. À partir d’aujourd’hui 3 avril, HBO ouvre une période sans abonnement pour HBO Now et HBO Go. Bien sûr, cette option est disponible – pour le moment -, uniquement pour les comptes aux États-Unis.

Bien sûr, parmi les options de contenu – plus de 500 heures selon la déclaration HBO – ne sont pas leurs dernières versions. Cela signifie que les fans de Westworld n’ont pas de chance. Mais tous ceux qui n’ont jamais eu le temps de voir The Sopranos ou The Wire le font. Rien de mieux qu’un confinement pour rattraper son retard sur toutes ces séries en attente. Présentant également certains des films à succès de Warner Bros au box-office The Lego Movie: 2.

Si vous voulez savoir ce que l’option HBO gratuite comprend pendant le temps de confinement, voici la liste:

Séries

Ballers (5 saisons)

Barry (2 saisons)

Silicon Valley (6 saisons)

Six Feet Under (5 saisons)

Les Sopranos (7 saisons)

Succession (2 saisons)

True Blood (7 saisons

Veep (7 saisons)

The Wire (5 saisons)

Les films

Arthur

Arthur 2: Sur les rochers

Aveuglé par la lumière

Les ponts du comté de Madison

Fou, stupide, amour

Empire du soleil

Oubliez Paris

Pieds heureux deux

N’est-ce pas romantique?

Le film Lego 2: la deuxième partie

Spécial Minuit

Mon chien passe

Nancy Drew et l’escalier caché

Pain

Détective Pokémon Pikachu

Chaperon rouge

Smallfoot

Cigognes

Sucker Punch

Inconnu

Documentaires

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

Jane Fonda en cinq actes

McMillion $

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

United Skates

Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest

