HBO prépare une série de «The Last of Us»

La série Last of Us est en cours et la chose promet pour les parties impliquées dans le projet, comme révélé dans Variety. A commencer par HBO, qui garde la distribution exclusive, ce qui est déjà une garantie qu’ils ne feront aucune barbarie, contrairement à ce qui se passe habituellement avec la concurrence la plus connue.

Mais tout n’est pas HBO. La série Last of Us sera produite par Sony Pictures Television et PlayStation Productions, avec Evan Wells, président de Naughty Dog, en tant que producteur exécutif du titre avec lequel ils ont touché le ciel en 2013. D’autre part, l’adaptation sera réalisée par Craig Mazin, chef de Tchernobyl, et Neil Druckmann, scénariste et directeur créatif du jeu.

C’est ainsi que, simplement avec l’annonce de ce qu’ils feront, ils mettront de longues dents à plus d’un fan de la franchise et même à ceux qui ne l’ont même pas joué, mais connaissent sa qualité, précisément en raison du type d’histoire qui compte et le récit qui se développe. Une horreur de survie d’un nouveau lot dont l’écran devrait être de haut niveau, s’ils s’attendent à capturer une œuvre, digne de redondance, au niveau du jeu.

Quant à l’histoire, la série The Last of Us sera basée sur le titre original lui-même, même si elle pourrait avoir une partie de ce qui est vu dans sa suite, dont la sortie est prévue pour quelques mois. Aucun détail supplémentaire n’est donné à cet égard, mais tout sent comme s’il y avait une première saison qui reprend ce qui est vu dans The Last of Us et si cela se passe bien, faites-en une seconde avec ce qui est vu The Last of Us: Part II.

Finalement, HBO est quelque peu important avec la série The Last of Us. Maintenant, il reste à voir s’ils le pressent comme par exemple Netflix l’a fait avec The Witcher. Pire, ils ne peuvent pas le faire; obtenir le succès récolté par la série épique, c’est une autre chanson. On reste dans l’expectative, et en l’absence de film, bien mieux une série.