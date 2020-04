HBO propose la diffusion gratuite de certaines de ses émissions les plus populaires – .

HBO va rendre près de 500 heures de contenu original et sous licence gratuit à diffuser sur HBO GO et HBO NOW à partir du vendredi 3 avril pour divertir tout le monde pendant la pandémie de coronavirus.

Les neuf séries originales de HBO dont la diffusion sera gratuite sont Ballers, Barry, Silicon Valley, Six Feet Under, The Sopranos, Succession, True Blood, Veep et The Wire.

Il y a également dix documentaires et vingt sorties théâtrales de Warner Bros en streaming gratuit.

Il n’est pas difficile de trouver du contenu en streaming qui mérite d’être regardé alors que vous vous démarquez socialement des autres pendant la pandémie de coronavirus en cours, mais nous ne nous plaindrons pas si davantage d’émissions et de films commencent à être diffusés gratuitement. Heureusement, c’est exactement ce qui s’est passé cette semaine, comme HBO a annoncé jeudi que près de 500 heures de son contenu le plus populaire seront disponibles gratuitement sur HBO Now et HBO Go à partir du vendredi 3 avril.

Les neuf séries originales qui seront disponibles gratuitement sont les suivantes:

HBO propose également la diffusion gratuite des documentaires suivants:

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

Jane Fonda en cinq actes

McMillion $

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

United Skates

Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest

Et enfin, un tas de films de Warner Bros. seront également gratuits:

Arthur

Arthur 2: Sur les rochers

Aveuglé par la lumière

Les ponts de Madison County

Fou, stupide, amour

Empire du Soleil

Oubliez Paris

Pieds heureux deux

N’est-ce pas romantique?

Le film Lego 2: la deuxième partie

Spécial Minuit

Mon chien passe

Nancy Drew et l’escalier caché

La poêle

Détective Pokémon Pikachu

Chaperon Rouge

Smallfoot

Cigognes

Sucker Punch

Inconnue

Le contenu ne sera disponible gratuitement que pendant une durée limitée, alors assurez-vous de rattraper votre retard sur toutes les émissions et tous les films que vous vouliez regarder avant de revenir derrière le mur de paiement.

