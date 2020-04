HBO & # 039; s Run Theory: Pourquoi Billy & Ruby s’enfuient vraiment

La série HBO Courir suit deux anciens amoureux qui troquent leur vie normale pour un voyage à travers l’Amérique, mais pourquoi ils courent est différent pour chacun d’eux. Mettant en vedette Merritt Wever et Domhnall Gleeson dans les rôles principaux, la comédie noire a été développée pour la télévision par Vicky Jones, dont l’amie de longue date et collaboratrice créative, Phoebe Waller-Bridge, a un rôle de soutien.

Dans la première de la série Run, Ruby Richardson (Wever) est assise dans un parking et réfléchit sur sa vie. Après une conversation ennuyeuse avec son mari Laurence (Rich Sommer), elle réagit à un texte qui se lit simplement “RUN”. Il s’avère que le message provient de son petit ami de l’université, Billy Johnson (Gleeson), auteur et gourou de la vie. Dix-sept ans auparavant, ils avaient convenu de se rencontrer à la gare Grand Central si quelqu’un répondait au texte initial “RUN” avec le même mot. Lors de la réunion, Ruby et Billy tentent de comprendre les motivations de l’autre, tout en essayant de gérer les responsabilités immédiates qu’ils mettent de côté.

Connexes: Run Cast Guide de HBO: d’où vous connaissez les acteurs

En surface, Ruby semble courir en raison d’un mariage ennuyeux sans passion, comme en témoigne le morceau d’ouverture “Don’t” d’Elvis Presley. À l’aéroport, Ruby panique tout en essayant de s’assurer qu’elle n’obtient pas de siège du milieu, ce qui est logique, mais peut également être lié à une histoire de fond de l’enfant du milieu ou à des sentiments d’être inaperçue. Avec Billy, Ruby joue d’abord tranquillement puis se masturbe dans les toilettes d’un train, incapable de faire face à sa situation bizarre de plein fouet. Elle devient alors plus optimiste et vivante, se rappelant comment elle avait l’habitude de taquiner Billy sur certains sujets. Mais alors Billy semble attraper Ruby dans un mensonge, celui qui explique pourquoi elle court vraiment. C’est un bref moment, mais qui se connecte à la description officielle du premier épisode par HBO (“Un mardi matin, Ruby Richardson est secouée de sa vie ordinaire …”).

Après la scène de masturbation de Ruby, elle a été interrogée sur son travail. Ruby déclare: “Je suis architecte senior dans une entreprise de … la ville où j’habite, et nous sommes spécialisés dans la conception écologique.” C’est presque comme si elle se rattrapait en ce moment. Billy suggère alors que Ruby serait habillée différemment si elle quittait immédiatement son bureau un mardi matin. “Vous portez ce que vous voulez”, dit-il avec un ton passif-agressif, et l’expression du visage de Ruby implique qu’elle a été exposée. Ce n’est peut-être pas un énorme mensonge, mais ce qui est intéressant, c’est que Billy semble avoir une longueur d’avance, ce qui donne un nouveau sens à tout ce qu’il dit aller de l’avant, et peut-être fait allusion à ses motivations d’origine.

Dans HBO’s Run, le public sait qu’un clip de Billy criant à quelqu’un est devenu viral. Quant à Ruby, elle sait que Billy s’est senti déprimé, potentiellement même suicidaire, comme en témoignent ses commentaires à propos de se saouler et de réaliser qu’il ne voulait voir personne sauf elle. Donc, pour une mise en place du scénario, les bases sont claires: Ruby veut une vie plus excitante, Billy veut ralentir et se concentrer sur ce qui le rend heureux. Dans les derniers moments du premier épisode de Run, Billy déchire même quand il semble qu’il sera de nouveau seul. Mais que se passe-t-il s’il devient émotif parce que son plan d’origine a radicalement changé? En tant que gourou de la vie, que se passerait-il s’il était embauché pour aider Ruby, ou même décidé par lui-même qu’elle avait besoin de conseils, pour retomber amoureux lors de leur premier échange de train?

Le point culminant de la première de la saison 1 de Run sur HBO donne l’impression que Billy apprend le mari de Ruby et ses deux enfants en repérant son téléphone. Mais cela pourrait aussi être un moment de pure culpabilité, car Billy accepte le fait qu’il est sur le point de poursuivre une romance avec une femme mariée, qu’il avait initialement prévu d’aider à distance. Peut-être que Ruby n’a pas changé du tout au fil des ans, c’est pourquoi Billy – un gourou de la vie égocentrique – est si intrigué, et pourquoi l’architecte présumé ment pour rendre sa vie plus excitante.

Suivant: Meilleurs films sur HBO en ce moment