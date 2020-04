HDMI ou DisplayPort Quel est le plus adapté selon le type d’utilisation?

HDMI et DisplayPort sont les interfaces les plus populaires pour connecter des écrans d’affichage à des ordinateurs personnels et transporter du contenu vidéo et audio. Bien qu’il en ait d’autres, son utilisation principale dans les PC est de connecter des composants tels que la carte graphique à un écran d’ordinateur.

HDMI ou DisplayPort sont les interfaces d’affichage de référence pour tout équipement nouveau ou récemment lancé. Mais ce ne sont pas les seuls. D’autres encore sont utilisés comme VGA (Video Graphics Array), une interface analogique plus ancienne et moins avancée qui reste sur une puce graphique de bas niveau pour alimenter des moniteurs hérités (en particulier sur le marché des entreprises) ou un segment intégré, ou DVI (Digital Visual Interface), qui a été créé pour améliorer la qualité d’affichage sur les écrans numériques et offre une vidéo de haute qualité, mais ne peut pas transporter l’audio.

Récemment, une autre alternative a été ajoutée qui peut être utilisée: USB Type-C. Ce n’est pas une interface d’affichage dédiée comme les précédentes, mais c’est la plus polyvalente du marché, car elle peut offrir l’alimentation, le transfert de données, Internet et le transfert audio et vidéo à l’aide d’un seul câble mince et réversible. Il prend en charge des protocoles comme Thunderbolt d’Intel et également les principales interfaces que nous allons examiner, HDMI et DisplayPort. Il n’est pas encore répandu, mais ce sera un connecteur à considérer à l’avenir lorsque la base installée d’USB Type-C sera étendue.

HDMI

L’interface multimédia haute définition est un standard vidéo proposé par l’industrie pour remplacer l’ancien péritel. Permet l’utilisation de Vidéo HD, cryptée et non compressée et audio multicanal non compressé sur un seul câble. Les autres avantages du HDMI sont ses fonctions comme HDMI-CEC (HDMI Consumer Electronics Control), qui vous permet de contrôler de nombreux appareils avec une télécommande. Son objectif est clair et au-delà de son utilisation sur PC, c’est l’interface de choix pour les appareils multimédias connectés à de grands écrans tels que les téléviseurs.

Le connecteur HDMI standard est de type A et dispose de 19 broches. Le type B, avec 29 broches, permet de transporter un canal vidéo étendu pour les écrans haute résolution. Ils sont disponibles en taille réelle (type A), mini-HDMI (type B) et micro-HDMI (type C). Un point clair en sa faveur C’est son extension massive, car vous pouvez le trouver sur n’importe quel type d’appareil.

Parmi ses inconvénientsIl convient de noter que leur connecteur est moins solide que les normes d’affichage précédentes (telles que VGA) et qu’ils sont plus faciles pour les déconnexions accidentelles et donc les pannes physiques ou électriques. Une autre critique est l’incorporation d’une protection des contenus numériques (HDCP) en tant que gestionnaire des «restrictions numériques», ce qui empêche la copie du contenu transmis par l’utilisateur.

HDMI a reçu de nombreuses révisions depuis sa création en 2002. La version la plus répandue est actuellement la 1.4 et la version la plus avancée 2.0, une version qui a corrigé les limitations de bande passante des versions précédentes jusqu’à 18 Gbps / s, pour atteindre 60 FPS. en 4K et 144 Hz en 1080p. HDMI 2 comprend également des avantages importants dans d’autres sections, la prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) et la prise en charge de la profondeur de couleur, jusqu’à 10 et 12 bits. Cette version a maintenu la compatibilité au niveau du câblage et les précédentes peuvent être utilisées pour obtenir ses avantages.

Une nouvelle version HDMI 2.1 se profile à l’avenir qui sera un point à part dans la norme en raison de l’augmentation impressionnante de la bande passante maximale à 48 Go / s. Cela permettra d’accéder aux résolutions 8K et 10K à 60 Hz et 120 Hz en 4K. Avec HDMI 2.1, le HDR dynamique sera disponible pour toutes les résolutions et aura d’autres fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable, le retour audio amélioré (eARC) et la prise en charge de Dolby Atmos et DTS: X. Ne le cherchez pas car il n’est pas encore sur le marché. Les premiers produits compatibles sont attendus tout au long de cette année.

DisplayPort

Mis à part l’USB Type-C susmentionné et son énorme polyvalence, DisplayPort a été le dernier grand standard en matière d’interfaces d’affichage à arriver sur le marché. Proposé par l’organisation VESA en 2008, il a été spécialement conçu pour la transmission de contenu (vidéo, audio et données) entre un PC et un moniteur ou plusieurs.

Son connecteur a 20 broches (32 dans les connecteurs internes pour les ordinateurs portables) et possède un petit mécanisme pour assurer son ajustement dans les appareils. Comme en HDMI, vous pouvez trouver des connecteurs de taille normale ou de taille réduite (avec les mêmes avantages) Mini DisplayPort (MiniDP ou mDP).

La version la plus répandue est 1.2 avec une bande passante de 17,2 Gbps, pour prendre en charge les résolutions 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les versions les plus avancées, 1.3 et 1.4, sont de plus en plus disponibles dans de plus en plus de produits et ont une bande passante pouvant atteindre 32,4 Gbps. Cela ouvre les portes à des résolutions 8K pour 7 680 x 4 320 pixels. Le signal audio pris en charge prend en charge un maximum de 8 canaux sans compression, 192 kHz, 24 bits. Il prend également en charge en option les restrictions numériques (DPCP) avec un cryptage AES 128 bits, et depuis la révision 1.1 prend en charge la protection du contenu en utilisant la norme HDCP la plus répandue.

Sa plage de fréquence vidéo maximale prise en charge est différente. Toutes les versions de DisplayPort prennent en charge 144 Hz à 1080p. La version 1.2 prend en charge 144 Hz à 2K résolutions. V1.3 prend en charge jusqu’à 120 Hz en 4K ou 8K à 30 Hz. La dernière version, 1.4, évolue jusqu’à 144 Hz en 4K à l’aide de la fonction de compression du flux d’affichage (DSC) et prend en charge jusqu’à 8K à 60 Hz avec HDR.

HDMI ou DisplayPort – Cas d’utilisation

Comme le mouvement est démontré par la marche, nous passerons en revue quelques cas d’utilisation où nous devons prendre en compte les avantages de l’un ou de l’autre. Tant que nous avons la possibilité d’utiliser les deux, bien sûr, car il y a des occasions où nous serons limités à un en particulier car le moniteur ou la puce graphique elle-même ne les prend pas en charge.

Sur un PC de bureau de nouvelle génération typique, nous ne devrions avoir aucun problème. Actuellement, les cartes graphiques de milieu de gamme offrent des connexions HDMI et DisplayPort. Pour le reste des utilisations, l’industrie propose un grand nombre d’adaptateurs entre eux, pour rendre compatibles les anciennes et les nouvelles interfaces. Dans la plupart des utilisations, nous perdrons une partie de ses avantages en cours de route.

– Jeux. Jusqu’à l’arrivée de la version HDMI 2, il ne faisait aucun doute que DisplayPort était l’interface de choix pour un lecteur PC. Actuellement, le terrain de jeu est nivelé et HDMI offre les mêmes performances jusqu’aux résolutions FHD. De là, la situation varie. Et il y a des cas d’utilisation spéciaux que nous verrons ensuite.

– G-Sync et FreeSync. Si vous utilisez une carte graphique NVIDIA et un moniteur prenant en charge la technologie de synchronisation d’image G-Sync, vous n’avez pas d’autre option que DisplayPort, car le géant vert ne prend pas en charge HDMI dans ce type de configuration. Dans le cas des cartes graphiques AMD et des moniteurs avec FreeSync – presque – la même chose. DisplayPort est recommandé, bien que dans ce cas, AMD prend également en charge FreeSync sous HDMI à partir de la version 2x.

– Informatique générale et usages professionnels. HDMI 2 offre une prise en charge améliorée dans des sections telles que la profondeur des couleurs, mais DisplayPort continue d’offrir des niveaux de bande passante plus élevés et dans toutes les sections, en particulier pour l’édition professionnelle ou des utilisations similaires. Pour l’informatique générale utilise HDMI 2 conforme.

– Systèmes multi-écrans. Il n’y a aucun doute ici et DisplayPort marque les distances au-dessus de tous les autres car l’un de ses avantages est sa capacité à produire du contenu vidéo sur plusieurs écrans grâce à la technologie de transport multi-flux (MST). Le port est “divisible” via des concentrateurs et les écrans peuvent être connectés en guirlande. C’est une section qui n’a pas (et n’aura pas comme concept) HDMI.

– Résolution supérieure à 4K. Il n’y a toujours pas trop d’offres de moniteurs avec une résolution supérieure à 4K et ses propres prix, en plus des siens pour déplacer autant de pixels inaccessibles pour le marché grand public. Si vous avez la chance d’avoir un équipement et un écran pour ces résolutions, DisplayPort est la bonne chose à utiliser dans ce scénario. Avec des résolutions 8K, c’est obligatoire car HDMI ne le prend pas en charge et en plus d’une monstruosité d’équipement, vous avez besoin de deux connexions DisplayPort 1.4 pour atteindre 60 Hz.

– Lounge PC – Cinéma maison. HDMI est présent dans 100% des téléviseurs actuels et est donc l’interface de choix lors de la connexion d’un PC de salon pour une utilisation en tant que streamer, jeux ou serveur multimédia / stockage. HDMI 1.4 ou supérieur prend en charge le retour audio (indispensable pour se connecter aux amplificateurs A / V) et la fonction CEC (Consumer Electronics Control), permettant le contrôle de plusieurs appareils avec une seule télécommande. Face à la grande puissance HDMI sur grand écran, DisplayPort est pratiquement inexistant et l’utilisation de l’USB Type-C n’est pas non plus très répandue.

– De l’ordinateur portable à la télévision. On peut en dire autant de ce type d’utilisation. HDMI est le choix majoritaire si nous voulons diffuser du contenu via un câble. Nous supposons que l’USB Type-C arrivera aux téléviseurs à l’avenir en raison du grand nombre d’ordinateurs portables qui l’utilisent déjà.

– De l’ordinateur portable au moniteur. Beaucoup d’entre nous utilisent notre ordinateur portable en déplacement et au bureau. Lorsque vous arrivez au bureau (ou à la maison), nous connectons un moniteur comme écran secondaire pour augmenter la productivité et ici nous avons plus d’options de connexion. Si vous avez DisplayPort sur l’ordinateur portable et sur le moniteur, c’est le meilleur choix, tandis que HDMI a l’avantage d’être beaucoup plus étendu si vous devez connecter d’autres appareils tels que des projecteurs. Les moniteurs USB Type-C pour ce type d’utilisation se propagent rapidement, en particulier dans les entreprises.

– Audio. Dans la section son, il y a moins de différences qu’en vidéo et les deux interfaces se conforment amplement en prenant en charge jusqu’à huit canaux audio à 24 bits et 192 kHz. La principale différence est le retour audio pris en charge par HDMI.

– Câblage. Le port d’affichage prend en charge les câbles à fibres optiques comme alternative au cuivre, permettant une plus grande portée, bien que la norme spécifie des longueurs maximales. Plus précisément, jusqu’à 3 mètres pour une bande passante complète à 8K / 4K, tandis qu’en 1080p, la distance peut être étendue jusqu’à 15 mètres. Reste dans les deux cas. Quant à HDMI, la norme ne spécifie pas de longueur maximale. Il y a beaucoup d’écrit sur le câblage HDMI et le prix cher de certains. Ne plaisante pas avec toi. Dans les longueurs habituelles jusqu’à 2-3 mètres, il n’y a aucune perte de qualité. À des distances plus élevées, oui et il existe des amplificateurs de signal pour les compenser.

En résumé. Jusqu’à ce que HDMI 2.1 soit disponible, DisplayPort est l’interface préférée (dans la mesure du possible) lorsque vous travaillez sur des PC avec des moniteurs. Si nous nous connectons à d’autres types d’écrans tels que les téléviseurs, HDMI sera l’option majoritaire. Soyez prudent avec les versions de chacun d’eux car tous n’offrent pas les mêmes fonctionnalités et il est presque plus important de faire la différence entre les versions qu’entre HDMI ou DisplayPort.