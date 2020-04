HDR sur Youtube, Netflix et Prime Video

OPPO fait tout pour faire de leurs smartphones des objets de divertissement parfaits. En fait, il avait déjà fait savoir que, grâce à une série de composants spécifiques, l’affichage du Find X2 Pro aurait été l’un des meilleurs, présent sur le marché. Aujourd’hui, il a annoncé qu’en plus de cela, ses deux nouveaux appareils supportera les vidéos HDR sur des plateformes telles que YouTube, Netflix et Amazon Prime Video. Cet ensemble de choses devrait rendre l’expérience de divertissement visuel, pour le moins, superlative.

OPPO et sa quête de l’excellence

L’entreprise elle-même estime que pour profiter au maximum de l’expérience vidéotrois facteurs sont fondamentaux: les performances matérielles, les performances logicielles et le contenu. Pour cette raison, elle a travaillé dur pour développer l’un des écrans les plus avant-gardistes du moment, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, un support QHD +, un milliard de couleurs et plus, c’est une certification HDR 10+. Ce n’est pas un hasard si DisplayMate l’a reconnu un score A +et TÜV Rheinland lui a donné le Certification Eye Comfort.

Mais toutes ces fonctionnalités ne seraient pas les mêmes si cet appareil n’était pas pris en charge par le Processeur mobile Qualcomm Snapdragon 865. Ce smartphone a permis à l’entreprise de faire un saut qualitatif et d’intégrer le marché appareils haut de gamme. En plus de prendre un énorme engagement dans le domaine du progrès technologique, nous vous rappelons qu’OPPO travaille ensemble et de nombreuses autres entreprises pour donner le meilleur d’eux-mêmes en cette période de quarantaine et de pandémie, afin que la technologie soit vraiment une outil positif pour l’homme.