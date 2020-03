HealthStream verse 25 millions de dollars pour acquérir la startup NurseGrid de Portland, créatrice d’une application mobile pour les infirmières – .

(Photo NurseGrid)

La société de soins de santé cotée en bourse HealthStream a acquis NurseGrid, une startup basée à Portland, en Oregon, qui développe des logiciels et des applications pour les infirmières.

HealthStream a payé environ 25 millions de dollars en espèces dans le cadre de l’accord, qui comprend une participation de 10% acquise dans le cadre d’un investissement antérieur dans NurseGrid.

Pleins feux sur les startups: la concentration mobile et l’expérience réelle donnent à NurseGrid un avantage dans la planification

Fondée en 2013, NurseGrid vend des logiciels de dotation et de planification conçus pour les infirmières. Il y a plus de 260 000 utilisateurs actifs par mois sur NurseGrid, qui propose à la fois l’application et NurseGrid Enterprise, un produit SaaS pour les infirmières gestionnaires.

«NurseGrid possède une communauté d’infirmières incroyablement active et engagée qui a intégré notre application à sa routine», a déclaré Rob MacNaughton, PDG de NurseGrid, dans un communiqué. «Une grande partie de la croissance de NurseGrid, à ce jour, a été le bouche à oreille. Désormais, avec HealthStream, nous pouvons étendre la portée de NurseGrid Mobile et NurseGrid Enterprise en exploitant le réseau HealthStream. »

Healthstream a été lancé en 1990 et vend une variété de services liés aux RH dans le domaine des soins de santé, notamment un logiciel d’intégration et un mentor numérique pour les infirmières. La société compte plus de 850 employés et a déclaré un chiffre d’affaires de 254 millions de dollars l’an dernier, en hausse de 10%.

«Nous apprécions la communauté des infirmières utilisant NurseGrid et croyons qu’ensemble, HealthStream et NurseGrid peuvent apporter plus de valeur aux infirmières et aux organisations de soins de santé pour lesquelles elles travaillent», a déclaré le PDG de HealthStream, Robert A. Frist, Jr. dans un communiqué.

Joe Novello, une infirmière de longue date, a fondé NurseGrid et a dirigé l’entreprise jusqu’en février 2019, lorsque MacNaughton a pris la relève après un passage chez Cambia Health Solutions. Novello a démissionné du conseil d’administration en décembre dernier, selon son profil LinkedIn.

«HealthStream a été un grand partisan de NurseGrid; ils sont parfaits pour faire passer NurseGrid et notre communauté d’infirmières utilisatrices au niveau supérieur », a déclaré Novello dans un communiqué.

NurseGrid n’est pas rentable et emploie environ 20 personnes. L’entreprise a levé 12,5 millions de dollars auprès d’investisseurs. Les bailleurs de fonds incluent Hatteras Venture Partners, Excelerate Health Ventures, Toba Capital, HealthBox et le Portland Seed Fund.

HealthStream s’attend à des contributions de revenus de moins de 500 000 $ de l’acquisition cette année.