Hearthstone “Descent Of Dragons” ramène l’aventure en solo

Hearthstone clôture l’année du dragon en ramenant un mode qui est en sommeil depuis des années. L’éveil de Galakrond, le composant solo pour la récente extension de Descent of Dragons, évitera la tendance des événements dynamiques de donjon et introduira à la place la première aventure solo depuis 2016. Et cela signifie un nouveau mini-lot de cartes à collecter.

L’événement sera publié en versements hebdomadaires à partir du 21 janvier, et chacun comprendra deux chapitres de campagne distincts: l’un dans lequel vous incarnez la League of EVIL tentant de ressusciter Galakrond, et un autre dans lequel vous incarnez la héroïque League of Explorers en essayant de les arrêter. En parcourant les chapitres, vous gagnerez 35 nouvelles cartes à collectionner, en injectant de nouvelles dans la méta mi-saison. Vous pouvez voir les quatre révélés jusqu’ici ci-dessous.

La dernière aventure solo a été One Night in Karazhan en 2016, mais celle-ci fonctionnera un peu différemment. La difficulté par défaut vous obligera à affronter des boss avec des decks pré-construits, tandis que la difficulté héroïque beaucoup plus difficile vous permettra d’utiliser votre propre collection de cartes pour construire un deck à la hauteur du défi.

Dans le premier opus, Battle of the Frozen Coast, le côté EVIL sera gratuit pour tous les joueurs et ajoutera quatre nouvelles cartes. La partie League of Explorers sera disponible séparément pour 7 $ ou 700 pièces d’or dans le jeu et ajoutera sept nouvelles cartes. Les trois autres versements coûteront le même prix pour les deux chapitres combinés et comprendront huit nouvelles cartes chacune. Ou vous pouvez tout acheter en bundle pour 20 $, et pré-acheter cette option vous donnera également un pack Golden Classic.

Cela conclura l’histoire d’un an de l’année du dragon, la première fois que Blizzard a fait un seul récit continu sur une saison complète de Hearthstone. Cela signifie également que la société prévoit probablement d’introduire la prochaine saison, et peut-être un autre scénario d’un an, au printemps.

