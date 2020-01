Hearthstone VR, le prototype Blizzard pourrait devenir réalité

L’événement annuel “Libérez votre esprit” donne aux développeurs de Blizzard la liberté de traiter leurs propres changements et améliorations pour les jeux populaires. Un excellent résultat cette année présente une expérience de réalité virtuelle Hearthstone qui oppose les joueurs les uns aux autres dans une taverne.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une expérience et n’a pas de date de sortie, d’autres expériences de cet événement annuel ont été apportées à la version grand public du jeu via des mises à jour. Lorsque Blizzard a “ transformé ” son jeu de cartes à collectionner World of Warcraft des supports physiques en supports numériques en 2014, il a gagné la popularité qui manquait mais a perdu quelque chose de précieux dans le processus.

Hearthstone VR pourrait être une expérience amusante

La réalité virtuelle est le moyen idéal à utiliser pour introduire une touche plus personnelle à l’expérience Hearthstone, car elle peut créer le sentiment d’être assis dans une taverne et de jouer aux cartes avec qui vous voulez. Hearthstone, comme la plupart des jeux Blizzard, a été un succès commercial. En tant que tel, Blizzard est toujours à la recherche de moyens pour garder les joueurs intéressés.

Pour cette raison, l’événement annuel “Libérez votre esprit” offre aux développeurs l’occasion idéale de montrer quelque chose de nouveau. L’événement est uniquement pour les développeurs de Blizzard et n’est pas organisé publiquement, donc le grand public ne peut généralement pas voir toutes les idées présentées.

Depuis le lancement de Hearthstone sur PC et Mac en 2014, le jeu s’est étendu aux tablettes et aux smartphones. Le gameplay tactique a eu beaucoup de succès, étant donné la conception visuelle relativement simple du jeu de cartes. Le gameplay avec la réalité virtuelle est logique étant donné la présence physique que la VR peut offrir aux joueurs de la GCC.