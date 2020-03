HeartWatch pour iPhone et Apple Watch mis à jour avec une interface repensée, de nouvelles mesures, plus

HeartWatch est l’une des applications les plus puissantes pour iPhone et Apple Watch, vous permettant d’avoir un aperçu détaillé des données de fréquence cardiaque collectées par votre Apple Watch. L’application a été mise à jour vers la version 4 aujourd’hui, apportant une toute nouvelle application Apple Watch, une application iPhone repensée, et plus encore.

Le but de HeartWatch est de prendre toutes les données collectées par votre Apple Watch et d’offrir différentes perspectives sur la signification des données. HeartWatch provient du même développeur que la célèbre application AutoSleep. Par conséquent, de nombreux éléments de conception HeartWatch devraient être similaires si vous êtes également un utilisateur d’AutoSleep.

Sur iPhone, l’application HeartWatch est divisée en trois sections principales: bien-être, activité et séances d’entraînement. Dans la section Bien-être, vous verrez des données sur votre fréquence cardiaque quotidienne, votre fréquence cardiaque pendant le sommeil et votre fréquence cardiaque sédentaire, entre autres.

La section Activité de l’application propose un système d’anneaux pour vos pas, votre objectif de déplacement et la distance parcourue. HeartWatch propose essentiellement sa propre version des anneaux d’activité Apple Watch en fonction de vos performances antérieures et plus encore:

Avez-vous déjà utilisé les anneaux Apple sur l’Apple Watch pour courir après ces 10 000 pas? Nous l’avons fait, mais nous avons rapidement réalisé que les jours ne sont jamais les mêmes, nous avons donc créé de nouveaux anneaux de suivi qui apprennent automatiquement de votre style de vie. HeartWatch Activity analyse vos données de fréquence cardiaque et comprend vos tendances et vos habitudes, car les jours et les objectifs ne doivent pas toujours être les mêmes pour créer une meilleure santé.

Dans la section Séances d’entraînement de HeartWatch, vous pouvez afficher des données sur les endroits où vous dépensez le plus d’énergie, de temps ou de charge d’entraînement pour vos activités. Par exemple, vous pouvez voir quels types d’entraînement vous faites le plus souvent, votre fréquence cardiaque d’entraînement et bien plus encore. L’une des données les plus intéressantes de HeartWatch 4 est appelée Charge d’entraînement interne:

Avez-vous déjà entendu parler de l’expression «Gestion de la charge» avec les athlètes? Il est utilisé par de nombreuses organisations sportives professionnelles du monde entier pour surveiller la forme physique et la fatigue, mais est un excellent indicateur pour quiconque fait un peu ou beaucoup d’exercice.

Une nouvelle métrique ajoutée à HeartWatch est la charge d’entraînement interne, appelée charge pour faire court. La charge représente votre réponse à l’exercice, quantifiée par l’intensité et la durée de chaque entraînement que vous effectuez. Vous remarquerez que lorsque vous terminez un entraînement HeartWatch maintenant, une nouvelle question appelée RPE apparaît, qui est une valeur comprise entre 0 (repos) et 10 (effort maximum). Cela signifie «Taux d’effort perçu», qui, en termes simples, vous demande à quel point la session a été dure. Il n’y a pas de bien ou de mal, c’est unique pour vous, car certains jours d’entraînement vous vous sentez bien et d’autres pas.

Cette formule validée utilise le score RPE x durée (minutes) pour vous donner la charge, donc une course de 30 minutes avec un RPE de 2 serait de 60 unités de charge. Reportez-vous au tableau RPE ci-dessous qui fournit des indications sur les valeurs. Nous vous recommandons d’utiliser HeartWatch pour tous vos entraînements afin que vous puissiez attribuer un RPE et obtenir une charge exacte, en utilisant une application d’entraînement tierce, vous appliquerez un modèle pour estimer la charge.

Pendant ce temps, l’application Apple Watch pour HeartWatch propose des alertes contextuelles de fréquence cardiaque, une multitude de complications pour le cadran de votre montre, la possibilité d’enregistrer des notes, et bien plus encore.

HeartWatch offre une abondance de données qui vise à offrir un nouvel aperçu de toutes vos données Apple Watch. Il prend toutes les données que votre Apple Watch recueille et l’explique d’une manière que vous pouvez comprendre. Vous pouvez plonger profondément dans l’application pour des données plus avancées, ou vous en tenir au niveau de la surface pour avoir une vision plus large de votre bien-être.

La beauté de l’interface de tuile rend les données faciles à regarder tout en vous permettant de plonger plus profondément en cas de besoin.

HeartWatch 4 est une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs existants de l’application et les nouveaux utilisateurs peuvent la télécharger sur l’App Store maintenant pour 3,99 $. Vous pouvez en savoir plus sur l’application et sa multitude de cas d’utilisation ici.

