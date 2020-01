Hellblade 2 montrera comment «la souffrance façonne les mythes, les dieux et la religion», déclare Dev

Senua’s Saga: Hellblade II est l’un des trois projets à venir provenant de Ninja Theory conçu dans le cadre de la mission du développeur de créer un art qui change la vie avec une technologie qui change la donne – le troisième, Project: Mara, vient d’être annoncé. Dans un journal de développement YouTube, Ninja Theory a révélé le type d’histoire que Hellblade II racontera.

“Alors que Hellblade nous a donné un aperçu très personnel de la psychose, cette suite s’appuie sur cela pour montrer comment la folie et la souffrance façonnent les mythes, les dieux et la religion”, a déclaré le co-fondateur de Ninja Theory, Tameem Antoniades. “Notre objectif est de faire une expérience comparable aux mythes et sagas épiques d’autrefois.”

Antoniades a poursuivi: “L’équipe aura environ deux fois la taille de l’équipe de Hellblade – toujours très petite selon les normes triple A, mais elle vise à prouver que les petites équipes peuvent réaliser de grandes choses en utilisant des technologies procédurales et des outils intelligents.” Plus tôt dans le journal de développement, le directeur commercial de Ninja Theory, Dom Matthews, a déclaré que l’équipe derrière la Hellblade originale était composée de 20 personnes, nous pouvons donc en déduire qu’une quarantaine de personnes font partie de l’équipe travaillant sur Hellblade II.

Hellblade II a été annoncé parallèlement à la révélation de la Xbox Series X, la console de nouvelle génération de Microsoft. Le premier jeu, Hellblade: Senua’s Sacrifice, a été lancé en tant que console PS4 à durée limitée exclusive en 2017, avant de sortir sur Xbox One en 2018 et Nintendo Switch en 2019. Le jeu est actuellement inclus dans Xbox Game Pass.

Dans la critique de GameSpot Hellblade: Senua’s Sacrifice, Alessandro Fillari a écrit: “La réalisation la plus notable de Hellblade est la gestion d’un sujet incroyablement sensible dans un jeu d’action / aventure engageant et bien conçu. Au cœur de l’histoire, la lutte de Senua pour venir à vivre avec sa maladie. Dans le processus, elle apprend à trouver en elle la force de supporter et de faire la paix avec son passé. Et d’une manière profonde et physique, nous traversons ces mêmes luttes avec elle, et repartons avec un une meilleure compréhension d’un morceau de quelque chose avec lequel beaucoup de gens dans le monde luttent. “

