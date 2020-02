Hellblade 2: tout ce que nous savons sur le jeu Xbox Series X

Ninja Theory a officiellement confirmé Senua’s Saga: Hellblade 2, la suite de Hellblade: Senua’s Sacrifice de 2017. Ce sera l’un des premiers jeux à utiliser la technologie Smart Delivery de Microsoft qui vous donne accès à la meilleure version du jeu sur le système sur lequel vous jouez, et confirme que le jeu sera disponible sur Xbox Series X et PC .

Hellblade 2 a été annoncé aux Game Awards 2019, avec une bande-annonce révélatrice sombre et percutante qui ne révélait pas grand-chose en termes d’histoire ou de gameplay, mais nous a dit que la suite arriverait sur la prochaine génération Xbox et PC – nous ne savons tout simplement pas quand.

Pour ceux qui n’ont pas joué au premier jeu, Hellblade est une aventure-action sombre qui suit Senua, une guerrière Pictarde dur à cuire aux prises avec des problèmes de santé mentale qui, selon elle, est une malédiction.

Dans Senua’s Sacrifice, Senua voyage à travers Helheim (le monde souterrain de la mythologie nordique) dans une quête pour sauver l’âme de son amant mort, Dillion, de la déesse Hela. Pendant tout ce temps, luttant contre ses propres hallucinations et guerriers morts-vivants qui y résident.

Cela fait trois ans que nous n’avons pas traversé les profondeurs de Hel et nous sommes prêts à entreprendre une autre quête tordue. Nous avons donc rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Senua’s Saga: Hellblade 2 ci-dessous pour votre lecture.

(Crédit image: Ninja Theory)

La Saga de Senua: Hellblade 2 a été étonnamment annoncée aux Game Awards 2019 avec une bande-annonce révélatrice à couper le souffle. L’annonce nous a dit que Hellblade 2 arrive sur la prochaine génération de la Xbox Series X, ainsi que sur PC, mais n’a en fait pas révélé de date de sortie.

Cependant, sachant que la Xbox Series X ne sortira pas avant la fin de 2020 (entre octobre et décembre), nous apprend que Hellblade 2 ne sera disponible qu’après cette date. C’est l’un des premiers jeux Xbox Series X confirmés, mais Microsoft ne s’y est pas référé comme un titre de lancement, suggérant qu’il sera lancé quelques mois après la nouvelle Xbox.

Cela mettrait la date de sortie de Hellblade 2 dans Décembre 2020 (nous prévoyons que la série X sortira en novembre 2020) ou, très probablement, dans début 2021.

Senua’s Saga: Hellblade 2 bandes-annonces

Senua’s Saga: Hellblade 2 a été officiellement annoncé pour Xbox Series X aux Game Awards 2019, avec une bande-annonce révélatrice particulière et percutante. Bien que la bande-annonce n’ait pas donné grand-chose en termes d’histoire et de gameplay, elle a confirmé que cette suite semble beaucoup plus sombre que son prédécesseur – qui était déjà assez sombre.

Ce qui rend cette bande-annonce encore plus impressionnante, c’est qu’elle a été faite apparemment entièrement dans le moteur sur la Xbox Series X.

Découvrez-le ci-dessous:

Senua’s Saga: nouvelles et rumeurs sur Hellblade 2

(Crédit image: Ninja Theory)

Révéler aux Game Awards 2019

Ninja Theory a officiellement annoncé Senua’s Saga: Hellblade 2 aux Game Awards 2019, révélant que la suite viendra exclusivement sur Xbox Series X et PC.

Et l’histoire?

Nous ne savons pas encore quoi que ce soit sur l’histoire de Hellblade 2 mais, d’après la bande-annonce, elle semble beaucoup plus sombre que son prédécesseur. La bande-annonce montre des rituels païens, des paysages à couper le souffle, des membres suspendus à des arcades et quelques séquences de bataille. Il y a aussi quelques indices envers les Vikings – qui auraient du sens compte tenu de la période. Mais c’est de la spéculation et nous restons largement dans le noir.

Notre premier goût de nouvelle génération?

On prétend que la bande-annonce à couper le souffle de Hellblade 2 est réalisée en temps réel et dans le moteur sur la série X. Cela signifierait que visuellement, nous pourrions peut-être nous attendre à voir ce niveau de visuels en jeu sur la série X. Cependant, comme Digital Foundry souligne, il y a quelques éléments qui suggèrent que ce n’est pas le cas.

